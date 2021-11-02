地皮開標｜恒地508億 奪中環新海濱商地王

發展局公布，中環新海濱三號用地(三號用地)透過以「雙信封制」方式公開招標，恒基地產(012)以508億元中標，接近估值上限，批租期為50年。以最高可建樓面161.45萬方呎計，每方呎樓面地價近3.15萬元，為本港最貴地王。
擬建3建築物 以「橋」為設計概念
中標的設計方案建議興建3座建築物，建築群外觀旨在突顯香港作為亞洲國際城市的形象。當中，最接近海濱的建築物將作多用途之用，另外兩座則作辦公室用途，建築物之間將預留間距以提供多條通風廊及都市窗戶，為發展項目帶來自然通風及自然光。項目將設公眾休憩空間，面積超過招標文件所要求的最少2.5萬方米。天台將設有一個名為「Horizon Park」的相連平台串連起三座建築物，公眾可在平台上多角度眺望中環景緻和維港景色。平台將以植物營造空中森林，同時提供草坪、緩跑徑及戶外空間予公眾使用。設計方案亦建議串連起中環現有的行人網絡，由內陸一直連接中環海濱及周邊地方，並提供一條行人通道由中環港鐵站接駁至發展項目。
發展局發言人表示，政府的願景是將三號用地打造成香港的嶄新地標，一個以人為本、著重可持續發展和城市設計，以及與四周環境融合的典範。中標的設計方案以「橋」作為整個發展的設計概念，希望透過項目建設一個世界級地標，加強中環內陸和海濱的連接，同時帶來大量的綠化及公共空間，不但與周邊環境融合，更能使海濱朝氣蓬勃。
共接6標書4份「肥佬」 恒地100分
政府今次採取「雙信封制」方式招標，以綜合考慮設計和地價因素。是次「雙信封制」的價格建議和非價格建議的評分比重相同，各佔50%。標書評審委員會按招標文件準則評審標書後，最終恒地的價格建議和非價格建議的得分均是最高，總分共得100分(在價格建議和非價格建議的個別評審中，表現最好的標書會獲取滿分)。標書評審委員會向中央投標委員會建議接納有關標書，並獲得批準，有關標書的標價為508億元。
是次招標共接獲6份標書，其中4份標書未達到價格和非價格「雙信封」須同樣合格的基本要求。換而言之，有兩份標書(包括中標者在內)在價格建議和非價格建議兩方面均符合要求，而中標者最終總分較高而勝出。政府會根據早前公布的安排，在完成交易程序後，公布另一份符合要求的標書的資料，包括總評分、出價及設計方案概要。
根據賣地條款，3A和3B用地須分別於2027年12月31日或之前及2032年12月31日或之前完工。