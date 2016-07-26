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大型新盤｜天水圍Wetland Seasons Bay周六開賣266伙
1 小時前
大型新盤｜天水圍Wetland Seasons Bay周六開賣266伙
一手市場本周末繼續旺場！新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay今日公布第4號銷售安排，將於本周六(11日)開賣266伙，當中212伙以價單形式推售，其餘54伙採招標形式發售。
以價單推售的212伙涵蓋開放式至三房間隔及特色戶，扣除最高17.5%優惠，折實售價由448.53萬至1,004.21萬元，折實呎價介乎13,842元至19,300元。
項目上周日(5日)加推壓軸第7號價單，涉123伙，折實售價由448.53萬元起，折實呎價14,215元起，折實平均呎價15,975元，較上張第6號價單高約3%。
Wetland Seasons Bay完成三輪銷售，均即日沽清單位，共套現逾60億元。全盤提供1,224伙，由6座9至10層高低密度住宅大樓，以及10座6層高的別墅組成，單位間隔涵蓋開放式至四房，當中70%為兩房或以下，30%為三房或以上，預計於明年6月底入伙，樓花期約10個月。
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