本月一手市場轉趨熱鬧，焦點大型新盤積極推貨應市！新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay日前加推123伙，維持最高17.5%折扣，折實售價由458.36萬元起，折實平均呎價14,093元，較首張價單13,698元，加價近3%。
今批123伙涵蓋一房至四房間隔，並包括8伙特色戶，折實售價由458.36萬至1,124.73萬元，折實呎價介乎13,083元至18,021元，以定價計市值近10億元。最低售價為第3B座1樓B6單位，實用面積300方呎，屬一房間隔，折實售價及呎價分別為458.36萬元及約15,279元。
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新地會連續8星期送iPad
另外，新地會將舉辦會員參觀示範單位大抽獎，連續8個星期每周送出一部iPad平板電腦供大抽獎，以答謝會員支持。新地會董事總經理謝文娟表示，是次推出參觀示位大抽獎，會員只須於推廣期間在新地開放予公眾參觀的樓盤示範單位會場，透過現場特設的電子登記站完成簡單線上問卷調查，即可登記參加是次抽獎活動。
新地會會員於本月12日至今年10月6日期間，參觀新地於柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)內設有示範單位開放予公眾參觀之樓盤，即日可於會場之「參觀示範單位大抽獎電子登記站」進行網上登記抽獎，有機會贏取價值3,399元的iPad平板電腦一部，並通過登記之電郵地址，獲得電子優惠券一套，包括SmarTone Home 5G寬頻指定服務免兩個月月費優惠等。
新地會將於推廣期內連續8個星期每周抽出1名得獎者，共8個抽獎日，首個抽獎日為本周四(19日)。新地會於1996年由新地成立，會員人數現今累計逾43萬。
Wetland Seasons Bay第一期提供1,224伙，由6座9至10層高低密度住宅大樓，以及10座6層高的別墅組成，單位間隔涵蓋開放式至四房，當中70%為兩房或以下，30%為三房或以上，預計於明年6月底入伙，樓花期不足一年。
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