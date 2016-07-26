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大型新盤｜Wetland Seasons Bay周六賣300伙 折實最平430萬
2 小時前
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樓市樓價一手新盤Wetland Seasons Bay天水圍濕地公園新鴻基地產銷售安排
大型新盤｜Wetland Seasons Bay周六賣300伙 折實最平430萬
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Wetland Seasons Bay第三輪以價單推售單位涵蓋開放式至三房間隔及特色戶，折實售價由430.16萬至1,026.43萬元。(資料圖片)

首兩輪銷售均告即日沽清的新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目Wetland Seasons Bay第一期，最新公布第三輪銷售安排，將於本周六(9月4日)發售300伙，當中285伙以價單形式發售，其餘15伙則以招標形式發售，而本周四(9月2日)下午2時截票。

發展商表示，以價單推售之單位涵蓋開放式至三房間隔及特色戶，折實售價由430.16萬至1,026.43萬元，折實呎價介乎13,405元至18,932元。

Wetland Seasons Bay第一期提供1,224伙，由6座9至10層高低密度住宅大樓，以及10座6層高的別墅組成，單位間隔涵蓋開放式至四房，當中70%為兩房或以下，30%為三房或以上，預計於明年6月底入伙，樓花期約10個月。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/大型新盤｜wetland-seasons-bay周六賣300伙-折實最平430萬-282720
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