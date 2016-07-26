大型新盤｜Wetland Seasons Bay周六首賣350伙 新加推更多特色戶

新界大型新盤正式開賣，新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay公布首輪銷售安排，將於本周六(21日)發售350伙，當中302採價單形式發售，48伙以招標形式推售，本周四(19日)截止收票。
周六開售的302伙，以最高17.5%折扣優惠計，折實售價由455.06萬至1,124.73萬元，折實呎價介乎12,375元至18,850元。當日將分A、B兩組銷售，其中A組買家最少選購2伙至最多5伙。至於48伙招標發售單位包括五房戶、別墅戶型連花園戶、複式戶等，本周六起接受入標，最快下周截標。
代理總經理胡致遠稱，項目暫累收逾6,000票，料今日可累收約6,500至7,000票，不少人士對項目查詢踴躍，對單位銷情有信心。
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加推215伙 折實均價突破1.5萬
有見市場對項目反應熱烈，發展商最新加推第3號價單，涉215伙，折實售價由471.68萬至972.36萬元，折實呎價介乎13,025元至18,850元，折實平均呎價15,018元，較上張價單14,093元，加價約6.6%。副董事總經理雷霆表示，由於是次涉58伙特色單位，以及個別單位樓層及景觀較佳，撇除上述因素，只屬輕微加價。
新加推的215伙折實售價由471.68萬至972.36萬元，折實呎價介乎13,025元至18,850元，最低售價為第2A座1樓B7單位，實用面積300方呎，屬一房間隔，折實售價及呎價分別為471.68萬元及約15,723元。
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