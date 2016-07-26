大型新盤｜Wetland Seasons Bay料今累收6000票 新地會推送iPad抽獎

本月焦點新盤、新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay上周四起開放示範單位及開始接受認購，代理總經理胡致遠表示，市場反應理想，估計今日可累收近6,000票，按項目現時已推出2張價單共368伙計，超額認購逾15倍。
他透露，最快本周末進行首輪銷售，並稱會考慮加推第3號價單，當中會涉及更多特色單位，因收到不少關於該類單位的查詢。
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新地會為配合Wetland Seasons Bay的開售部署，特意向會員提供連串置業優惠。董事總經理謝文娟表示，於特定時間內簽署項目臨時買賣合約，可獲1%售價折扣優惠。至於會員於今年9月15日或之前遞交購樓意向登記及同時成為新地會Facebook專頁粉絲，便有機會獲贈100元一田百貨現金券，名額1,000個。
此外，新地會將舉辦會員參觀示範單位大抽獎，連續8個星期每周送出一部iPad平板電腦供大抽獎，會員只須於即日起至今年10月6日期間，參觀新地於柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)內設有示範單位開放予公眾參觀之樓盤，即日可於會場之「參觀示範單位大抽獎電子登記站」進行網上登記抽獎，有機會贏取價值3,399元的iPad平板電腦一部，並通過登記之電郵地址，獲得電子優惠券一套，包括SmarTone Home 5G寬頻指定服務免兩個月月費優惠等。謝文娟指，大抽獎推出至今已錄近1,000名會員參與，首個抽獎日為本周四(19日)。
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Wetland Seasons Bay第一期提供1,224伙，由6座9至10層高低密度住宅大樓，以及10座6層高的別墅組成，單位間隔涵蓋開放式至四房，當中70%為兩房或以下，30%為三房或以上，預計於明年6月底入伙，樓花期不足一年。