大玩賽車概念 啟德配套「升呢」 MONACO ONE踩油衝刺

啟德作為本港新發展區之一，經過多年規劃已逐漸「升呢」。隨屯馬綫開通，啟德站附近地標商廈、逾百萬方呎SOGO雙子塔等基建配套料於明年相繼落成開幕，會德豐地產位於區內的MONACO ONE亦壓軸登場，買家把握機會進駐該區可享受發展成果。
(攝影：陳奕釗 鍾式明)
MONACO ONE為會德豐地產於啟德城中心區壓軸項目，位於沐泰街10號。項目是次大玩Formula One賽車及遊艇概念，讓買家體驗「豪華尊貴」。該盤第一期屬1座樓高36層的住宅大樓，提供492伙，單位實用面積由319至1,471方呎，涵蓋一至四房戶型，當中一房及兩房標準單位分別涉247伙及151伙，共佔全盤約80%，屬入場啟德之選。項目特設3柱三房單位，可享開揚東南維港景致。發展商致力切合不同買家需要，相信可吸引首置及投資客，以及區內專業人士和年輕分支家庭。
MONACO ONE將於明日(13日)進行首輪發售，涉342伙，包括以價單形式推售341伙及招標發售1伙特色單位。價單發售的341伙，包括155伙一房開放式廚房、57伙兩房開放式廚房、60伙兩房、50伙三房開放式廚房，以及19伙三房加儲物房單位，實用面積由319至671方呎。以120日現金優惠付款最高12%折扣計，單位折實售價由756.8萬至1,733.3萬元，折實呎價由22,065元至30,659元，折實平均呎價為24,359元。入場單位為第2A座3樓G室，一房開放式廚房，實用面積319方呎，折實價756.8萬元，折實呎價23,724元。全盤唯一1伙天際平台特色單位招標期由即日起至今年12月31日，每日下午2時至下午5時。市場認購反應熱烈，MONACO ONE截至昨日累收逾5,000票，超額認購近14倍，創啟德區內項目新高。
3.7萬方呎會所CLUB MONACO ONE
會所CLUB MONACO ONE總面積約3.7萬方呎，設六大主題，包括FORMULA ONE奔馳體驗；BODY N SOUL時尚運動概念，佔地逾7,200方呎室內外健身空間；KIDS ADVENTURE童趣天地，佔地約6,800方呎，提供賽車場、兒童戶外水上樂園等。還有EXOTIC GARDEN異國園林、EXQUISITE LIFESTYLE時尚生活及PRIVATE MONACO VOYAGE尊屬摩納哥之旅。並備有逾3萬方呎戶外園林，佔整體項目面積約30%。
發展商亦率先於項目展銷廳現場設有F1賽車模擬遊戲、格鬥繩等，讓準買家能夠率先體驗會所設施。
設3個示範單位
入場三房
裝潢以遊艇為主題
MONACO ONE備有一房及兩房標準無改動示範單位，實用面積分別為326及445方呎，均屬開放式廚房。值得一提現時新盤浴室設計多數無窗，但兩個示範單位的浴室同樣設有窗戶更添光猛，有助通風及排走濕氣。另提供一個三房開放式廚房連裝修示範單位，實用面積522方呎，為入門三房戶型，裝潢以遊艇為主題，客廳及所有睡房同向維港景色。
指標商廈
全港最大公園
料明年落成啟用
啟德城中心區將有多個大型基建陸續落成，包括雙子塔式商廈將涉逾100萬方呎，提供崇光百貨及大型戲院等，料明年開幕；而樓高47層的綜合大樓AIRSIDE，提供總面積達120萬方呎的甲級寫字樓及連接地下購物街的70萬方呎多層購物商場，預計同於明年啟用，住戶的衣食需求完全得到滿足。休閒方面，區內有跑道公園、空中花園等，最矚目為面積廣約24公頃的都會公園，落成後屬全港最大公園；另啟德體育園、車站廣場亦有望於2023年完工。
坐落傳統名校網
交通網絡漸完善
啟德納入傳統名校網小學第34及中學九龍城校網，包括協恩中學附屬小學、陳瑞祺(喇沙)小學、培正中學、喇沙書院、協恩中學、拔萃男書院等，備受家長客追捧，為小朋友「一條龍」銜接做好安排。
啟德區目前以鐵路為主要交通，由MONACO ONE前往港鐵啟德站僅約6分鐘步程，屯馬綫開通後只需4站即抵紅磡站，最新港鐵宣布沙中綫紅磡至金鐘段料於明年6至7月通車，屆時住戶由啟德前往金鐘車程僅約12分鐘。至於未來落成的中九龍幹線，前往西九龍的車程由原來30分鐘縮減至約8分鐘，前往中環亦約14分鐘。
MONACO ONE
第一期小檔案
地點：啟德沐泰街10號
單位總數：492伙
住宅大樓：1座樓高36層
單位間隔：一房247伙
兩房151伙
三房90伙
特色單位4伙
單位實用面積：
標準戶319至671方呎
特色戶331至1,471方呎
住宅車位：99個
入伙期：2023年3月15日
示範單位地址：
港威大廈2座10樓
發展商：會德豐地產