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天水圍新盤｜加推147伙！Wetland Seasons Bay二期周六次輪開售
28 分前
天水圍新盤｜加推147伙！Wetland Seasons Bay二期周六次輪開售
新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第二期推售步伐明顯火速加快！今日(9日)正進行首輪銷售136伙之際，發展商最新宣布，項目加推第3號價單，涉147伙，並宣布於周六(13日)次輪發售172伙，當中以價單形式推售164伙，另有8伙以招標形式發售。
今批加推的147伙，涵蓋開放式至四房間隔，其中包括26伙特色戶。以定價計由523.8萬至1,516.65萬元，呎價介乎15,876元至21,212元。維持最高17.5%折扣優惠，折實售價由432.13萬至1,251.23萬元，折實呎價介乎13,098元至17,500元，折實平均呎價15,018元。入場單位為第1A座1樓C1室，實用面積279方呎，屬開放式間隔，折實售價432.13萬元，折實呎價15,489元。
周六次輪發售172伙
另外，發展商同時上載銷售安排第3號，將於周六次輪發售172伙，當中以價單推售164伙，涵蓋開放式至四房間隔及特色戶。單位折實售價由432.13萬至1,251.23萬元，折實呎價介乎13,098元至17,500元；另有8伙以招標形式發售。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/天水圍新盤｜加推147伙！wetland-seasons-bay二期周六次輪開售-292321