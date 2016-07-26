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天水圍新盤｜原價加推58伙！Wetland Seasons Bay二期折實530萬入場
1 小時前
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天水圍新盤｜原價加推58伙！Wetland Seasons Bay二期折實530萬入場
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Wetland Seasons Bay第二期加推58伙，折實平均呎價14,750元，屬原價加推。(陳奕釗攝)

新界區上車新盤積極推貨應市，新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第二期最新加推第2號價單，涉58伙，維持最高17.5%折扣優惠，折實售價由530.34萬至1,011.67萬元，折實呎價介乎13,088元至16,998元，折實平均呎價14,750元。

發展商表示，今批單位屬原價加推，58伙涵蓋一房連儲物房至四房間隔，其中包括5伙特色戶。入場價單位為第1A座1樓C6室，實用面積363方呎，一房連儲物房間隔，折實售價530.34萬元，折實呎價14,610元。

至於今批單位以定價計，市值逾4.3億元。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/天水圍新盤｜原價加推58伙！wetland-seasons-bay二期折實530萬入場-291914
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