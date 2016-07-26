新界西上車盤應市，新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第二期公布首張價單，涉98伙，提供最高17.5%折扣優惠，折實售價由423.8萬元起，折實平均呎價14,708元。
代理總經理胡致遠表示，首批單位實用面積由245至795方呎，涵蓋開放式至四房單位，折實售價由423.8萬元至1,240.46萬元，折實呎價介乎13,038元至17,841元。整批單位以價單售價計，市值約7.6億元。
最低售價單位為1B座2樓C1室，實用面積267方呎，開放式間隔，折實售價423.8萬元，折實呎價15,873元；最高售價為1A座10樓A6室，實用面積761方呎，三房間隔，折實售價1,240.46萬元，折實呎價16,300元。
今年8月推出的Wetland Seasons Bay第一期首批折實平均呎價13,698元，第二期首批單位相比之下高出約7.4%，胡致遠指，由於第一期之後的價單折實平均呎價普遍超過15,000元，因此第二期首批單位定價具吸引力，目標為天水圍區內客及換樓人士。項目將於周四(4日)對外開放示範單位及接受認購登記，將提供網上預約睇樓安排，有機會下周發售。
雷霆：「延續盛況價」 料明年一手成交挑戰新高
副董事總經理雷霆以「延續盛況價」形容Wetland Seasons Bay第二期單位定價，由於項目第一期銷情熾熱，三周已售出逾1,100伙，相信第二期可延續佳績，又認為第二期單位稍後加推將有提價空間。
對於本港樓市走勢，他稱截至10月底，暫已錄約1.4萬宗一手成交，預計今年全年可達1.6萬宗一手成交。由於新冠肺炎疫情受控及本港經濟復甦，利好明年樓市發展，並估計明年將有不少主打中小型單位新盤應市，明年全年將可挑戰約1.8萬宗一手成交新高紀錄。
Wetland Seasons Bay第二期由第1A座、第1B座、別墅RV1至別墅RV9組成，提供388伙，單位實用面積由245至1,158方呎，示範單位地址設於環球貿易廣場10樓。項目預計關鍵日期為2022年6月30日，樓花期約8個月。
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