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天水圍新盤｜首輪開賣！Wetland Seasons Bay二期傳暫沽逾40伙
14 分前
天水圍新盤｜首輪開賣！Wetland Seasons Bay二期傳暫沽逾40伙
新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第二期今日(9日)首輪銷售136伙，市場消息指，暫售出逾40伙。現場所見有大批準買家到場，並出現登記人龍。
陳永傑：新界客佔約70%
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Wetland系列之前在新冠肺炎疫情嚴峻時銷售反應熱烈，向隅者眾，相信今次Wetland Seasons Bay二期銷情同樣理想。
他指，項目入場門檻低，加上坐享北部都會區優越地利，潛力優厚，因而備受買家青睞。中原客源分布方面，新界客佔約70%，當中以屯門、元朗、天水圍新界西北客主導，九龍及香港區分別佔約兩成及一成。由於項目樓價平，加上接近大自然，環境優美舒適，尤其受到用家捧場，年輕上車客佔約一半。陳永傑透露，中原錄得兩、三組客有意購入2伙，斥資約1,300萬至1,400萬元，料今日發售的單位可沽清。
陳永傑指，《施政報告》後，樓市氣氛持續轉旺，本月一手市場暫錄逾500宗成交，今年累錄一手成交量突破15,000宗，已超越去年全年，估計本月一手成交可達2,300宗。市場氣氛持續正面向好，近日有消息指短期內作小規模通關，明年有望展開較具規模的通關，相信將有助經濟加快復蘇，對樓市亦有正面推動。
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