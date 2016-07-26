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天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay三期明年首季現樓發售
2 小時前
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樓市樓價一手新盤Wetland Seasons Bay天水圍新鴻基地產次輪銷售雷霆胡致遠
天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay三期明年首季現樓發售
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Wetland Seasons Bay第二期以價單形式發售的單位全數售罄，套現超過20億元。(莊振邦攝)

一手市場暢旺，新界西新盤熱賣。新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第二期昨日(13日)完成次輪銷售，副董事總經理雷霆表示，項目以價單形式發售的單位全數售罄，涉逾300伙，套現超過20億元，形容「盛況延續」。

他透露，集團將於明年第一季以現樓形式推售Wetland Seasons Bay第三期，提供約384伙，涵蓋住宅大樓、別墅及洋房單位，並屬整個濕地公園項目最後一期，待入伙紙批出後會隨即發售，相信屆時會再掀起盛況。

代理總經理胡致遠指，Wetland Seasons Bay第二期完成兩輪銷售後，累售301伙，當中300伙以價單形式售出，1伙採招標形式售出，售出單位的平均成交呎價近16,000元。昨日次輪銷售客源方面，來自屯門、元朗、天水圍佔約55%；其他新界區佔約15%。是次來自九龍區客源增多，佔約23%，而港島區則約7%。

他續指，項目最高成交價單位為別墅RV3 5至6樓B單位，以1,833.7萬元成交；而最高呎價的單位為第1B座10樓C1單位，呎價為19,463元。至於項目售出的單位中，超過10伙的成交金額逾1,000萬元。Wetland Seasons Bay第二期至今尚餘約80個別墅單位，將採招標方式推售。

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副董事總經理雷霆(左)表示，將於明年第一季以現樓形式推售Wetland Seasons Bay第三期，提供約384伙。(莊振邦攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/天水圍新盤｜wetland-seasons-bay三期明年首季現樓發售-292881
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