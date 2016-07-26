天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay兩期周六售179伙！新地會睇示位有獎抽

新界一手項目反應熾熱！新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第二期於周二(9日)完成首輪銷售136伙，代理總經理胡致遠表示，136伙即日全數沽清，套現逾9億元。整體客源分布方面，約55%來自屯門、元朗及天水圍；約20%來自九龍區；約15%來自新界其他地區；約10%則來自港島區
他指，有見項目銷情熾熱，即日加推共147伙，並推出銷售安排第3號，將於周六(13日)以價單形式推售共164伙，另有8伙以招標形式發售。此外，亦同時推出7伙Wetland Seasons Bay第一期單位以價單形式銷售，與第二期次輪銷售同步進行，即周六共有171伙「Wetland Seasons Bay」單位以價單形式推售。
新地會會員睇示位有抽獎
新地會董事總經理謝文娟稱，新地會特別為會員呈獻Wetland Seasons Bay第二期多重驚喜禮遇及活動，會員於指定價單所規定的期間內簽署臨時買賣合約，可獲物業1%售價折扣優惠。會員只要成為新地會「珍惜•愛家人」Facebook 專頁的粉絲，並於本月30日或之前成功遞交項目購樓意向登記，即有機會獲得100元一田百貨現金禮券，名額500個。
她續稱，本會特意為參觀示範單位的會員提供「新地會會員參觀示範單位大抽獎」，會員只須於推廣期間到訪參觀項目設於環球貿易廣場內的示範單位，即日可於會場之「參觀示範單位大抽獎電子登記站」進行網上登記，有機會贏取iPad mini平板電腦1部，價值3,999元，名額共4名。此外，新地會特意舉辦Wetland Seasons Bay第二期尊享的「新地會實時意見分享有賞」活動，會員只須於數碼裝置完成線上問卷並成功登記，即可憑禮品換領短訊通知，親臨現場「新地會禮品換領處」換領價值100元的YOHO MALL 餐飲或潮流服飾贈券乙張。
另外，會員可憑新地會透過登記之電郵地址發出之會員號碼二維碼，於項目示範單位會場的「新地會禮品換領處」換領九巴口罩一包。