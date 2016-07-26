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天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第二期推80伙別墅單位招標
1 小時前
天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第二期推80伙別墅單位招標
新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第二期首批98伙開價後，發展商隨即公布第1號銷售安排，推出80伙單位以招標形式發售，所有單位均為別墅單位，招標日期由本周六(6日)起，直至今年12月底。
中原：首批開價具吸引力 租金回報近3厘
中原地產屯門、元朗、天水圍及青山公路高級資深營業董事方啟明表示，Wetland Seasons Bay第二期首張價單包含特色單位，拉高整體平均呎價，撇除特色戶計，實質平均呎價與第一期相若。不過由於項目第一期推售時未有「北部都會區」概念，是次第二期以原價推售，入場價由423.8萬元起，相當具吸引力，料將吸引大批用家及投資者垂青搶購。
他指，Wetland Seasons Bay二期坐落於「北部都會區」，屬未來重點創科發展及核心商業區，發展潛力優厚，亦受惠周邊基建投資，如港深西部鐵路、流浮山自動捷運系統等，交通網絡擴闊定必帶動物業升值。Wetland Seasons Bay具新鴻基品牌效應，加上推售價吸引，相信除受到上車客、換樓客等用家捧場外，亦會受投資者青睞。同系Wetland Seasons Park入伙後租務表現理想，呎租高見37元，預計Wetland Seasons Bay租金回報可貼近3厘。
Wetland Seasons Bay第二期由第1A座、第1B座、別墅RV1至別墅RV9組成，提供388伙，單位實用面積由245至1,158方呎，示範單位地址設於環球貿易廣場10樓。項目預計關鍵日期為2022年6月30日，樓花期約8個月。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/天水圍新盤｜wetland-seasons-bay第二期推80伙別墅單位招標-291267