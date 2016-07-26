Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
將軍澳新盤｜中原向海茵莊園推按揭優惠 按息低至1.36厘
4 小時前
#Hashtags
樓市樓價一手新盤海茵莊園將軍澳九龍建業示範單位加推中原地產按揭優惠
將軍澳新盤｜中原向海茵莊園推按揭優惠 按息低至1.36厘
news-images
中原按揭及中原地產為海茵莊園推出「置抵按揭優惠」。(鍾式明攝)

九龍建業(034)將軍澳海茵莊園市場反應熾熱，九建(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏表示，截至下午2時累收逾2,000票，以首批312伙計，超額認購逾5.4倍，料今日可收約3,000票。他指，項目示範單位累錄約1.3萬人次參觀，當中用家及投資者各佔一半。

九建(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳指，最快日內加推第2號價單，單位有加價空間，部署本周六(30日)進行首輪銷售。

中原按揭及中原地產今日公布，為海茵莊園推出「置抵按揭優惠」，中原按揭董事總經理王美鳳指，優惠全期按息低至H加1.3厘，以10月平均1個月拆息(截至今日)0.06厘計，實際息率低至1.36厘，屬市場至低息按揭計劃。與此同時，客戶亦可特賞現金回贈高達1.4%，亦兼享與按息一致之高存息戶口。此計劃之按揭成數高達九成，客戶可透過按保計劃以低至一成首期輕鬆置業上會，按揭期長達30年。 以首張價單一個開放式單位為例，即供折實價為388.8萬元，買家可選用是次置抵按揭優惠並透過按保計劃申請高達九成按揭，即首期低至38.88萬。

陳永傑：本月一手交投料2500

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，海茵莊園計劃本周末開售，料本月一手成交有機會達到2,500宗，有望創近1年按月新高，打破去年11月2,183宗一手登記量。他續稱，今年首三季一手私人住宅登記錄得12,834宗，較去年同期升32%；二手私人住宅登記亦錄42,345宗，較去年升39%，反映今年樓市一二手皆旺，相信樓市前景樂觀，料第四季一手成交可逾6,000宗，二手成交有望突破12,600宗。

海茵莊園由兩座大樓組成，合共提供1,556伙，單位面積由203至866方呎，間隔涵蓋開放式至三房。項目主打開放式及一房單位，分別佔380伙及1,046伙，佔全盤逾九成。項目預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約11個月。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/將軍澳新盤｜中原向海茵莊園推按揭優惠-按息低至1-36厘-290050
#Hashtags
樓市樓價一手新盤海茵莊園將軍澳九龍建業示範單位加推中原地產按揭優惠
Am730

新盤登場｜會德豐啟德MONACO ONE涉492伙 料下月推售

租務成交｜荃灣租賃活躍 一房兩房呎租全面睇

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新盤登場｜會德豐啟德MONACO ONE涉492伙 料下月推售
Am730
Am730
租務成交｜荃灣租賃活躍 一房兩房呎租全面睇
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多