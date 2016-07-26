九龍建業(034)將軍澳海茵莊園市場反應熾熱，九建(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏表示，截至下午2時累收逾2,000票，以首批312伙計，超額認購逾5.4倍，料今日可收約3,000票。他指，項目示範單位累錄約1.3萬人次參觀，當中用家及投資者各佔一半。
九建(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳指，最快日內加推第2號價單，單位有加價空間，部署本周六(30日)進行首輪銷售。
中原按揭及中原地產今日公布，為海茵莊園推出「置抵按揭優惠」，中原按揭董事總經理王美鳳指，優惠全期按息低至H加1.3厘，以10月平均1個月拆息(截至今日)0.06厘計，實際息率低至1.36厘，屬市場至低息按揭計劃。與此同時，客戶亦可特賞現金回贈高達1.4%，亦兼享與按息一致之高存息戶口。此計劃之按揭成數高達九成，客戶可透過按保計劃以低至一成首期輕鬆置業上會，按揭期長達30年。 以首張價單一個開放式單位為例，即供折實價為388.8萬元，買家可選用是次置抵按揭優惠並透過按保計劃申請高達九成按揭，即首期低至38.88萬。
陳永傑：本月一手交投料2500宗
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，海茵莊園計劃本周末開售，料本月一手成交有機會達到2,500宗，有望創近1年按月新高，打破去年11月2,183宗一手登記量。他續稱，今年首三季一手私人住宅登記錄得12,834宗，較去年同期升32%；二手私人住宅登記亦錄42,345宗，較去年升39%，反映今年樓市一二手皆旺，相信樓市前景樂觀，料第四季一手成交可逾6,000宗，二手成交有望突破12,600宗。
海茵莊園由兩座大樓組成，合共提供1,556伙，單位面積由203至866方呎，間隔涵蓋開放式至三房。項目主打開放式及一房單位，分別佔380伙及1,046伙，佔全盤逾九成。項目預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約11個月。