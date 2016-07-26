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將軍澳新盤｜年輕買家追捧！海茵莊園累沽413伙 籌備新一輪銷售
49 分前
將軍澳新盤｜年輕買家追捧！海茵莊園累沽413伙 籌備新一輪銷售
九龍建業(034)將軍澳海茵莊園已完成首兩輪銷售，九建(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳表示，項目已售出413伙，成交平均呎價21,868元，套現逾25億元。她透露，首兩輪買家佔約90%為年輕用家，主要介乎25至40歲，當中以一房單位出售比例最高，佔約七成，開放式單位佔約25%。
九建(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏稱，由於項目主要針對有意置業的年輕客戶，且首輪銷售大部分客戶屬同區換樓或分支家庭為主，故不擔心其他新樓盤的開售會對銷情帶來影響，而集團正在籌備第三輪銷售部署。
九建與樂家跑會合作，一同舉辦「賞•跑TKO」活動的頒獎典禮及參觀項目示範單位，發展商邀請到本港著名長跑運動員陳家豪及姚潔貞夫婦蒞臨海茵莊園展銷廳。
樂家跑會創辨人姚潔貞表示，個人較著重住客設施，並留意到海茵莊園會所提供多項設施包括室內外健身區及緩跑徑等，相信適合追求健康生活的人士居住。此外，樂家跑會創辨人陳家豪指，康城一帶有海濱長廊加上周邊的綠化設施，為該區住客提供一個練跑的理想地點。
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