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將軍澳新盤｜海茵莊園一房佔1046伙 第2座一層32伙
1 小時前
將軍澳新盤｜海茵莊園一房佔1046伙 第2座一層32伙
九龍建業(034)將軍澳海茵莊園正式上載售樓說明書，由兩座大樓組成，合共提供1,556伙，單位面積由203至866方呎，間隔涵蓋開放式至三房。項目主打開放式及一房單位，分別佔380伙及1,046伙，佔全盤逾九成。
據樓書資料顯示，海茵莊園第1座標準單位樓層一層16伙，設4部電梯。第2座標準單位樓層則一層32伙，設有6部電梯。值得一提，僅較同系紅磡環海．東岸一層36伙少4伙。
單位分布方面，標準單位涉1,509伙，當中開放式佔368伙，實用面積由203至245方呎；一房佔1,021伙，實用面積由280至321方呎；兩房加儲物室佔120伙，實用面積402至428方呎。
至於特色平台或連平台單位涉47伙，當中開放式佔12伙，實用面積183至223方呎；一房佔25伙，實用面積259至300方呎；兩房加儲物室佔6伙，實用面積381至408方呎；三房特色單位僅佔4伙，實用面積由839至866方呎。
明日開放示範單位及公布首張價單
九建(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏表示，近年本港年青族流行Staycation概念，海茵莊園以英式莊園風格打造，加上套入度假式宅邸概念，會所提供媲美五星級酒店的設施及綠化環境，在家亦可以有Staycation的效果，預計將會為有意進駐將軍澳的置業人士、同區換樓客或投資者提供一個理想選擇。
九建(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳稱，海茵莊園在市場開始推廣已經備受注目，近期多間地產代理均表示收到大量客戶查詢。項目將會明日開放示範單位及公布首張價單，預計月內推售。她續稱，由於項目屬短樓花期，加上是全日出康城一帶現時唯一提供開放式戶型的項目，定價將會參考同區同類型的小型單位二手成交價。
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