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將軍澳新盤｜海茵莊園加推156伙 暫收逾4000票
43 分前
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樓市樓價一手新盤海茵莊園將軍澳九龍建業鄭子宏陳淑芳加推首輪銷售LP6新高破頂
將軍澳新盤｜海茵莊園加推156伙 暫收逾4000票
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海茵莊園最新加推第2號價單，涉156伙，維持3%折扣優惠，折實售價由388.8萬元起，折實平均呎價22,784元。

將軍澳新盤反應不俗，發展商乘勢推貨應市。九龍建業(034)海茵莊園最新加推第2號價單，涉156伙，維持3%折扣優惠，折實售價由388.8萬元起，折實平均呎價22,784元，較首張價單的20,921元，高約9%；整批單位共有25伙折實樓價為500萬元以下。

九建(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳表示，部分單位有輕微加價，惟撇除樓層、景觀等因素，整體仍屬以「莊園好價勢」的優惠價加推。她指，首兩張價單折實平均呎價為21,515元，仍較近日同區二手成交呎價為低，包括昨日日出康城LP6錄得一宗呎價破頂成交，相信項目未來加推單位有提價空間。

是次加推的156伙，包括48伙開放式、94伙一房及14伙兩房，實用面積由204至428方呎。單位折實售價由388.8萬至920.2萬元，折實呎價介乎19,059元至24,315元。最低售價及呎價單位均為1座3樓A7室，實用面積204方呎，折實售價388.8萬元，折實呎價19,059元。

日內公布首輪銷售安排

九建(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏指，今批單位有25伙折實樓價為500萬元以下，有151伙折實樓價為900萬元以下。截至今日中午12時，項目示範單位至今累錄約1.8萬人次參觀，客源包括同區換樓客、分支家庭、租客等。他透露，海茵莊園目前累收逾4,000票，以兩張價單共468伙計，超額認購約7.5倍。項目最快日內公布首輪銷售安排，有機會涵蓋已推出的價單所有單位發售。

鄭子宏續指，將會在項目24小時開放的有蓋通道加建一條橫跨環保大道的行人有蓋天橋，連接至日出康城旁位置。換言之，未來住客將可徒步至日出康城的The Lohas商場及港鐵康城站。此外，將軍澳跨灣連接路有機會於海茵莊園落成時已通車，住客可以使用連接路接通六號幹線規劃，貫通東西九龍軸線。

海茵莊園由兩座大樓組成，合共提供1,556伙，單位面積由203至866方呎，間隔涵蓋開放式至三房。項目主打開放式及一房單位，分別佔380伙及1,046伙，佔全盤逾九成。項目預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約11個月。

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發展商指，海茵莊園新加推部分單位有輕微加價，惟撇除樓層、景觀等因素，整體仍屬以「莊園好價勢」的優惠價加推。

LP6高層一房呎售22248元創新高

中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基指，將軍澳日出康城LP6 3座高層J室，實用面積約307方呎，一房間隔，望內園及少海景。放盤接近一個月，原開價720萬元，最終以683萬元沽出，實用呎價約22,248元，創屋苑呎價新高。

原業主於2018年以576.6萬元購入單位，持貨3年，轉手帳面獲利106.4萬元或約18%離場。LP6本月暫錄11宗成交，實用呎價約20,948元，呎價較上月升約2%。

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LP6高層一房以683萬元沽出，實用呎價約22,248元，創屋苑呎價新高。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/將軍澳新盤｜海茵莊園加推156伙-暫收逾4000票-290235
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