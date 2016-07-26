將軍澳新盤｜海茵莊園加推156伙 暫收逾4000票

將軍澳新盤反應不俗，發展商乘勢推貨應市。九龍建業(034)海茵莊園最新加推第2號價單，涉156伙，維持3%折扣優惠，折實售價由388.8萬元起，折實平均呎價22,784元，較首張價單的20,921元，高約9%；整批單位共有25伙折實樓價為500萬元以下。
九建(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳表示，部分單位有輕微加價，惟撇除樓層、景觀等因素，整體仍屬以「莊園好價勢」的優惠價加推。她指，首兩張價單折實平均呎價為21,515元，仍較近日同區二手成交呎價為低，包括昨日日出康城LP6錄得一宗呎價破頂成交，相信項目未來加推單位有提價空間。
是次加推的156伙，包括48伙開放式、94伙一房及14伙兩房，實用面積由204至428方呎。單位折實售價由388.8萬至920.2萬元，折實呎價介乎19,059元至24,315元。最低售價及呎價單位均為1座3樓A7室，實用面積204方呎，折實售價388.8萬元，折實呎價19,059元。
日內公布首輪銷售安排
九建(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏指，今批單位有25伙折實樓價為500萬元以下，有151伙折實樓價為900萬元以下。截至今日中午12時，項目示範單位至今累錄約1.8萬人次參觀，客源包括同區換樓客、分支家庭、租客等。他透露，海茵莊園目前累收逾4,000票，以兩張價單共468伙計，超額認購約7.5倍。項目最快日內公布首輪銷售安排，有機會涵蓋已推出的價單所有單位發售。
鄭子宏續指，將會在項目24小時開放的有蓋通道加建一條橫跨環保大道的行人有蓋天橋，連接至日出康城旁位置。換言之，未來住客將可徒步至日出康城的The Lohas商場及港鐵康城站。此外，將軍澳跨灣連接路有機會於海茵莊園落成時已通車，住客可以使用連接路接通六號幹線規劃，貫通東西九龍軸線。
海茵莊園由兩座大樓組成，合共提供1,556伙，單位面積由203至866方呎，間隔涵蓋開放式至三房。項目主打開放式及一房單位，分別佔380伙及1,046伙，佔全盤逾九成。項目預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約11個月。
LP6高層一房呎售22248元創新高
中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基指，將軍澳日出康城LP6 3座高層J室，實用面積約307方呎，一房間隔，望內園及少海景。放盤接近一個月，原開價720萬元，最終以683萬元沽出，實用呎價約22,248元，創屋苑呎價新高。
原業主於2018年以576.6萬元購入單位，持貨3年，轉手帳面獲利106.4萬元或約18%離場。LP6本月暫錄11宗成交，實用呎價約20,948元，呎價較上月升約2%。
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