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將軍澳新盤｜海茵莊園加推312伙 折實388.8萬入場
1 小時前
將軍澳新盤｜海茵莊園加推312伙 折實388.8萬入場
將軍澳上車新盤周末銷情不俗，發展商隨即添食，九龍建業(034)海茵莊園最新加推第3號價單，涉312伙，維持最高3%折扣優惠，折實售價由388.8萬元起；折實平均呎價23,719元，較上張價單的22,784元，高約4%。
首輪沽343伙 套現逾21億
發展商表示，新價單屬原價加推，個別單位價格主要是由於樓層、景觀及座向不同而有所調整，當中30伙折實售價低於500萬元。項目上周六(10月30日)首輪發售438伙，截至昨晚7時售出343伙，套現逾21億元，當中開放式單位全部售罄。
新價單開放式佔152伙
今次新加推的312伙，包括152伙開放式、143伙一房及17伙兩房連儲物室，實用面積由204至428方呎。單位折實售價由388.8萬至965.5萬元，折實呎價介乎19,059元至24,935元。整批單位以折實價計，料可套現約19.4億元。最低售價及呎價單位均為第1座6樓A7室，實用面積204方呎，折實售價388.8萬元，折實呎價19,059元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/將軍澳新盤｜海茵莊園加推312伙-折實388-8萬入場-291016