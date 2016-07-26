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將軍澳新盤｜海茵莊園周六發售438伙 入場價388.8萬
1 小時前
將軍澳新盤｜海茵莊園周六發售438伙 入場價388.8萬
將軍澳大型上車新盤正式開賣！九龍建業(034)海茵莊園公布首輪銷售安排，將於本周六(30日)發售438伙，惟未盡推首兩張價單合共468伙。
發展商表示，是次438伙分布於第一座3樓至22樓及第二座2樓至20樓，實用面積203至428方呎，包括67伙開放式、319伙一房及52伙兩房連儲物室。以最高3%折扣優惠計，折實售價由388.8萬至920.2萬元，折實呎價介乎18,972至24,315元。
海茵莊園昨加推第2號價單，涉156伙，折實售價由388.8萬元起，折實呎價19,059元起，折實平均呎價22,784元。
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