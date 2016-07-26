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將軍澳新盤｜海茵莊園最快本周開價 料最少312伙
4 小時前
將軍澳新盤｜海茵莊園最快本周開價 料最少312伙
九龍建業(034)將軍澳海茵莊園銷售進入最後直路，九建(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳表示，項目預計本周內上載售樓說明書、開放示範單位及公布首張價單，有機會月內開售。她透露，首批料推出約312伙，定價會參考同區相若類型單位二手造價，包括LP6。
九建(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏透露，項目設有4個示範單位。
中原地產為配合海茵莊園銷售部署，位於將軍澳唐賢街28號海天晉匯地下分行打造成項目專門店。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，本月有多個大型新盤推出，市場反應熱烈，全因二手業主叫價心雄影響，反之一手新盤開價貼市，備受追捧，相信置業熱潮可延續，料本月一手成交可達2,000宗。若海茵莊園有機會趕及月內進行首輪銷售，有望達2,500宗成交。
康城區小型單位供應匱乏
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，康城區內私人屋苑的樓齡最長只有13年，加上大型商場The LOHAS亦於去年開幕，配套進一步完善。根據中原樓市大數據顯示，中原樓市片區(康城區)提供18,753伙，其中A類單位(431方呎或以下)只有1,494伙，佔比8%，可見區內小型單位供應匱乏。海茵莊園主打開放式及一房單位，相信可滿足市場一直對區內小型單位的渴求。
中原地產將軍澳區高級資深營業董事譚桂貞稱，康城區的樓價亦連年攀升，區內二手成交的平均實用呎價最新報約15,358元，與2016年9月份的約8,899元相比，樓價5年間躍升73%；而中原城市領先指數CCL同期升幅約38%，可見康城區樓價跑贏大市，相信可吸引長線投資者入市。
海茵莊園位於將軍澳石角路1號，提供1,556伙，戶型包括開放式、一房及兩房連儲物室，另提供三房特色戶；當中開放式及一房單位共佔約90%。項目預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約11個月。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/將軍澳新盤｜海茵莊園最快本周開價-料最少312伙-289054