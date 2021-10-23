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將軍澳新盤｜海茵莊園示位錄逾萬人參觀 料明日加推
2 小時前
將軍澳新盤｜海茵莊園示位錄逾萬人參觀 料明日加推
大型新盤市場反應理想，九龍建業(034)將軍澳海茵莊園上周五(22日)公布首張價單，位於旺角始創中心的示範單位昨日起對外開放，場面熱鬧，不少準買家排隊等候參觀。九建(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳表示，項目示範單位兩日累錄逾1萬人次參觀，當中用家及投資者各佔一半。
市傳暫超購5.4倍
據市場消息指，截至下午3時累收近2,000票，超額認購5.4倍。陳淑芳指，項目最快明日加推第2號價單，單位有加價空間，部署本周末進行首輪銷售，而特色單位計劃以招標形式發售。
海茵莊園首張價單涉312伙，提供3%折扣優惠，折實售價388.8萬元，屬1座3樓B3室，實用面積203方呎，開放式單位；首批共30伙折實售價500萬元或以下。
海茵莊園由兩座大樓組成，合共提供1,556伙，單位面積由203至866方呎，間隔涵蓋開放式至三房。項目主打開放式及一房單位，分別佔380伙及1,046伙，佔全盤逾九成，預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約11個月。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/將軍澳新盤｜海茵莊園示位錄逾萬人參觀-料明日加推-289891