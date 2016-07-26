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將軍澳新盤｜海茵莊園開放式單位引垂直空間概念
3 小時前
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樓市樓價一手新盤海茵莊園將軍澳九龍建業日出康城開放式垂直空間會所示範單位始創中心鄭子宏陳淑芳LP6
將軍澳新盤｜海茵莊園開放式單位引垂直空間概念
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九龍建業(034)將軍澳海茵莊園最快本周對外開放示範單位，九建(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏表示，設有4個示範單位，當中包括連裝修開放式單位。他指，單位設有特高3.5米樓層高度，故此為單位引入「垂直空間」概念，住戶可利用高度的優勢自製垂直空間，而此概念的開放式示範單位亦將會展示，令到場參觀人士可親身體驗，項目示範單位將設於旺角始創中心9樓。

料樓花按揭不成問題

九建(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳稱，項目售樓說明書最快日內上載，有機會本周內開放示範單位及公布首張價單。被問及樓花按揭問題，她回應指集團並非首次推盤，相信不成問題，亦會參考近期的新盤按揭安排；而單位定價會參考同區如LP6等相若單位面積造價，目前呎價已超過2萬元水平。

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海茵莊園單位設有特高3.5米樓層高度，故此發展商為單位引入「垂直空間」概念，而此概念的開放式示範單位亦將會展示。

設近5萬方呎會所

發展商今日特別介紹項目會所，以英式莊園為藍本，附以度假式理念而設計The Manor會所及Manor Garden園林設施。室內連園林總面積約4.9萬方呎，包括室內面積共約2萬方呎、室外約9,000方呎空間及及約2萬方呎綠化園林，室內外設有10多項設施，如室內運動場、25米長園林戶外泳池、健身室等；另有2層式宴會大樓Manor House。

LP6本月成交呎價逾2

據區內代理透露，日出康城LP6本月至今暫錄2宗交投，平均實用呎價約20,587元。一個實用面積348方呎中層一房，本月中以718萬元易手，折合實用呎價約20,632元。

至於上月底一個實用面積約317方呎中層一房，擁露台，以685萬元成交，折合實用呎價約21,609元。

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海茵莊園會所面積近5萬方呎，設有2層式宴會大樓Manor House。
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發展商指，海茵莊園售樓說明書最快日內上載，有機會本周內開放示範單位及公布首張價單。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/將軍澳新盤｜海茵莊園開放式單位引垂直空間概念-289263
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