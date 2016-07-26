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將軍澳新盤｜海茵莊園開放式單位引垂直空間概念
3 小時前
將軍澳新盤｜海茵莊園開放式單位引垂直空間概念
九龍建業(034)將軍澳海茵莊園最快本周對外開放示範單位，九建(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏表示，設有4個示範單位，當中包括連裝修開放式單位。他指，單位設有特高3.5米樓層高度，故此為單位引入「垂直空間」概念，住戶可利用高度的優勢自製垂直空間，而此概念的開放式示範單位亦將會展示，令到場參觀人士可親身體驗，項目示範單位將設於旺角始創中心9樓。
料樓花按揭不成問題
九建(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳稱，項目售樓說明書最快日內上載，有機會本周內開放示範單位及公布首張價單。被問及樓花按揭問題，她回應指集團並非首次推盤，相信不成問題，亦會參考近期的新盤按揭安排；而單位定價會參考同區如LP6等相若單位面積造價，目前呎價已超過2萬元水平。
設近5萬方呎會所
發展商今日特別介紹項目會所，以英式莊園為藍本，附以度假式理念而設計The Manor會所及Manor Garden園林設施。室內連園林總面積約4.9萬方呎，包括室內面積共約2萬方呎、室外約9,000方呎空間及及約2萬方呎綠化園林，室內外設有10多項設施，如室內運動場、25米長園林戶外泳池、健身室等；另有2層式宴會大樓Manor House。
LP6本月成交呎價逾2萬
據區內代理透露，日出康城LP6本月至今暫錄2宗交投，平均實用呎價約20,587元。一個實用面積348方呎中層一房，本月中以718萬元易手，折合實用呎價約20,632元。
至於上月底一個實用面積約317方呎中層一房，擁露台，以685萬元成交，折合實用呎價約21,609元。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/將軍澳新盤｜海茵莊園開放式單位引垂直空間概念-289263