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將軍澳新盤｜海茵莊園首推312伙 開放式折實388萬入場
1 小時前
將軍澳新盤｜海茵莊園首推312伙 開放式折實388萬入場
將軍澳全新盤入場「4球」有找！九龍建業(034)海茵莊園公布首張價單，涉312伙，提供3%折扣優惠，折實售價388.8萬元，屬開放式間隔；而整批單位有4伙樓價屬400萬元以下。
發展商：首批單位為「莊園好價勢」
九建(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳形容首批單位售價為「莊園好價勢」，直言「呢口好價嘅勢頭將席捲全港」。她稱，視乎市場反應再加推單位，但強調絕對有加價空間，將於明日開放示範單位及接受認購登記，預計下周末開售。
首批一房佔244伙
九建(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏表示，首批312伙為第1及第2座中低層單位，包括30伙開放式、244伙一房及38伙兩房，實用面積203至428方呎。單位折實售價由388.8萬至887.1萬元，折實呎價介乎18,972元至23,035元，折實平均呎價20,921元。
開放式單位最低售價為1座3樓B3室，實用面積203方呎，折實售價388.8萬元，折實呎價19,153元。一房單位最低售價為2座2樓D2室，實用面積280方呎，折實售價551萬元，折實呎價19,679元。兩房單位最低售價為1座3樓B8室，實用面積428方呎，折實售價813萬元，折實呎價18,972元。
鄭子宏指，首批共30伙折實售價500萬元或以下，另278伙折實售價800萬元或以下。
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