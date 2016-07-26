尋寶指標｜芯片廠重鎮看俏 台灣樓價跟台積電飛

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台灣樓市在新冠肺炎疫情下不斷爆升，台灣為打擊短炒風氣，行政院於今年3月推出「房地合一稅」修法草案。其實，當地住宅樓價指數今年首季仍穩步上揚，整體按年上升逾5%，其中台南市升幅更是跑贏全國，按年飆9.9%，然而政府「加辣」下，有專家指，在量化寬鬆的資金潮推升地價、各項起樓成本大升以及低息環境下，台灣樓市並未見有大跌跡象，而要揀潛力地段，原來要跟著「台積電」走。
撰文︰Wendy全球樓行
首季樓價升半成 台南跑贏
根據台灣內政部地政司最新數據顯示，全國住宅格價指數首季按年上升5.66%，按季增約2.25%，達110.61。其中，台南市升幅跑贏全國，首季住宅格價指數按年上升9.9%，按季上升約3.3%，達119.73。另外，台中市升幅亦十分理想，按年上升約8.23%，按季多約3.35%，達115.13。
房地合一稅新政後 交投仍佳
可是台灣行政院於今年3月通過「房地合一稅」修法草案，並於今年7月1日推行，該政策其中重點是打擊「短期交易」物業。凡出售持有未滿2年的物業，一律課稅獲利的45%，出售持有2年以上、未滿5年的物業，則課稅獲利35%，持有5年至10年則課稅獲利維持20%，持有超過10年課徵獲利的15%不變。
新政策出台後，據台灣內政部數據顯示，今年第二季「可能成交指數」全國按季微跌約0.32%，至129.45，除了台中市按季下跌約1.17%外，雙北市、桃園市、新竹縣市、台南及高雄市指數均持續上升，其中新竹縣市按季上升5%，台南市按季上揚0.18%，高雄市按季則增約1%。
工程師人工可觀 帶動樓市
台灣政治大學地政系系友會理事張紹權表示，近年台灣樓價「跟住台積電上升」，意思是指台積電設廠附近的住宅均有承接力以及樓價持續上升，台積電總部及研發中心設於新竹科學園區，另外台南亦是該集團的設廠重鎮，有利樓價持續向好。他指由於台積電有「護國神山」稱號，加上芯片領先全球，該集團的工程師的人工十分可觀，故可帶動該區樓價「不跌神話」。
他又指，在全球量化寬鬆下，台灣跟隨美國維持低息政策，目前當地按揭利率維持在1.31厘，也吸引用家入市，他預期台灣明年樓價升幅最少約5%。