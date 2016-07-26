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居屋樓價｜最多減價10%！白居二入市將軍澳三房
1 小時前
居屋樓價｜最多減價10%！白居二入市將軍澳三房
白居二客積極入市，業主亦願意減價出貨，將軍澳有居屋劈價10%成交。
世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，將軍澳富康花園5座高層J室，實用面積約592方呎，三房兩廳間隔，座向西北，外望內園景，附有企理裝修。單位於去年11月放盤，原開價630萬元，最終大減65萬元或約10%，獲區外白居二買家以565萬元(居二市場價)承接，實用面積呎價約9,544元。
據了解，原業主早於1998年以約125萬元(未補地價) 購入單位至今，持貨23年至今沽出，帳面獲利440萬元，單位期內升值約3.5倍。
寶盈花園兩房一口價減16.5萬轉手
魏仕良指，將軍澳寶盈花園3座低層B室，實用面積約484方呎，兩房兩廳間隔，座向西北，望內園景。單位於本月初放盤，原開價570萬元，一口價減16.5萬元，獲區外白居二買家以553.5萬元(居二市場價)承接，實用面積呎價約11,436元。
據了解，原業主於2001年以約83萬元(未補地價) 購入單位至今，持貨20年至今易手，帳面賺470.5萬元，單位期內升值約5.7倍。
昌盛苑綠表價540萬易主
利嘉閣地產皇牌屋苑粉嶺花都分行(B組)助理分區經理林偉明指，粉嶺居屋昌盛苑昌濤閣(C座)高層3室，實用面積約650方呎，為三房套間隔，望公路景。原開價569萬元，減價29萬元或約5%，至綠表價540萬元沽出，折合實用面積呎價約8,308元。
據了解，原業主於2000年4月以約108.6萬元購入單位，持貨至今約21年，現轉手帳面獲利約431.4萬元，物業升值約4倍。昌盛苑7月暫錄3宗二手成交個案，屋苑現時有約8個放盤提供，最低入場價由460萬元起。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/居屋樓價｜最多減價10！白居二入市將軍澳三房-278379