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居屋速遞｜綠表價8千蚊呎 買將軍澳三房
1 小時前
居屋速遞｜綠表價8千蚊呎 買將軍澳三房
樓市氣氛向好，將軍澳區持續錄得綠表買家入市個案。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，將軍澳居屋煜明苑熹明閣樓(C座)高層16室，實用面積643方呎，三房大廳間隔，座向東南，望內園景，單位於2月放盤，原叫價630萬元，累減87萬元或約14%，獲區外綠表買家以543萬元(居二市場價)承接，實用面積呎價約8,445元。
原業主1996年以約130萬元(未補地價)購入，持貨25年帳面獲利413萬元，升值約3.2倍。
慈愛苑兩房505萬沽
另外，世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，慈雲山居屋慈愛苑A座高層01室，實用面積554方呎，兩房兩廳間隔，座向西北，外望景觀開揚。單位原開價530萬元，減價25萬元或4.7%，以505萬元(居二市場價)成交，實用面積呎價約9,116元。
原業主2003年以107萬元(未補地價)購入，持貨18年帳面獲利398萬元，升值約3.7倍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/居屋速遞｜綠表價8千蚊呎-買將軍澳三房-283356