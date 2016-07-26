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屯門上嵐首批平過二手出擊
27 分前
屯門上嵐首批平過二手出擊
下│周│開│售
屯門單幢新盤上嵐昨推首批50伙一房，提供最高16%折扣，折實售價由450.18萬元起，折實平均呎價18,388元，較同區二手新晉屋苑呎價折讓最多11%。
50伙實用面積介乎265至290方呎，折實售價低於538.07萬元，折實呎價16,988元至18,925元。最低售價及呎價均為3樓B單位，實用面積265方呎。建灝地產投資部經理鄭智荣形容首張價單為「CHILL凡心動價」，最快下周進行首輪銷售。項目位於荃灣的展覽廳及示範單位今日起開放，明日接受認購登記。他料投資者佔約四成，用家佔約六成。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，上嵐首批價錢貼近同區新盤，今年4月新鴻基地產(016)御海灣II首批折實均價18,419元，亦較區內二手如瓏門有近5%折讓，據該行資料顯示，菁雋及城．點近期二手呎價分別為19,850元及20,560元，上嵐首批折實均價較兩者低7.4%及近11%。
維港滙II最快日內開價
市區新盤亦醞釀開價，由會德豐地產及信和置業(083)牽頭發展的長沙灣維港滙II最快日內公布首張價單，料涉105伙，最快下周開賣。發展商早前預告由於維港滙II位置上屬三期最佳，料首批定價將會較維港滙I和III高，並估計今期僅提供1伙的天際複式戶，有機會挑戰項目售價及呎價新高。
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