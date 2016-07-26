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屯門新盤｜OMA OMA料本周招標推售三房及四房
8 小時前
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樓市樓價一手新盤屯門OMA OMA招標三房四房現樓鍾志霖馬曉晴
屯門新盤｜OMA OMA料本周招標推售三房及四房
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永泰地產(369)屯門OMA OMA已屆現樓，執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目已取得「滿意紙」，將發信通知業主收樓。項目自推出以來反應熱烈，開放式、一房及兩房單位已全數沽清，至今累售411伙，佔全盤單位總數超過88%，合共成交金額超過25.6億元。

鍾志霖稱，項目尚餘約55伙待售，包括分層三房、四房及特色單位，計劃以招標形式推售三房及四房單位，當中四房實用面積約950至1,000方呎，預計本周推售。

馬曉晴介紹會所「Club OMA

至於OMA OMA住客會所命名為「Club OMA」，會所連同園林面積逾4.5萬方呎，備有多元化設施，包括有約40米無邊際泳池「Aqua」、特大派對房 「Party by OMA」等。此外，會所設有三層專業健身中心「Gym Studio」，另設有全層Sky OMA空中健身平台，發展商今日邀請著名香港女子花樣滑冰運動員馬曉晴，親身體驗其會所設施及介紹Sky OMA空中健身平台。

OMA OMA共提供466伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積由254至1,659方呎。

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馬曉晴(中)今日親身體驗OMA OMA會所設施及介紹Sky OMA空中健身平台。
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約40米無邊際泳池「Aqua」
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特大派對房 「Party by OMA」
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/屯門新盤｜oma-oma料本周招標推售三房及四房-289312
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