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屯馬綫樓價｜換樓客高市價6%購翔龍灣 黃埔花園交投急升
17 小時前
屯馬綫樓價｜換樓客高市價6%購翔龍灣 黃埔花園交投急升
屯馬綫通車效應持續，土瓜灣及黃埔區二手交投轉旺。中原地產翔龍灣分行經理吳子麟表示，翔龍灣本月至今暫錄約6宗成交，平均實用呎價約19,790元。屋苑6座高層H室，實用面積約382方呎，兩房間隔，擁海景。原開價780萬元，議價後減6萬元，以774萬元沽出，成交價高於現時市場同類放盤約6%，單位折合實用呎價約20,262元。
新買家為同區換樓客，一直心儀屋苑海景戶，屯馬線通車後恐樓價進一步攀升，決定加快入市決定，遂積極議價，最終入市上址自用。據了解，原業主於2015年8月以555萬元購入單位，持貨6年，現沽貨帳面獲利219萬元或約39%離場。
黃埔花園本月暫錄27宗成交
中原地產黃埔第三分行B組分行經理袁顯岸稱，黃埔花園本月至今暫錄27宗成交，與上月同期的17宗相比，交投急升近六成，屋苑現時平均實用呎價徘徊於約17,539元水平。
黃埔花園4期4座高層C室，實用面積約732方呎，三房套間隔，座向東北方，享開揚球場景，以1,225萬元成交，折合實用呎價約16,735元。
據悉，原業主於2001年12月僅以268萬元買入單位，持貨快將20年，現沽貨帳面大賺957萬元或約3.6倍離場。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/屯馬綫樓價｜換樓客高市價6購翔龍灣-黃埔花園交投急升-277292