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屯馬綫｜元朗兩房呎價破頂！馬鞍山業主加價沽貨
11 小時前
屯馬綫｜元朗兩房呎價破頂！馬鞍山業主加價沽貨
屯馬綫全綫開通，推動沿綫屋苑樓價進一步上升。中原地產元朗教育路分行分區營業經理溫旭銘表示，元朗YOHO Midtown錄得兩房單位呎價破頂成交，單位為1座高層F室，實用面積約445方呎，細兩房間隔，景致開揚，可遠眺深圳。原叫價900萬元，減價20萬元，至880萬元沽出，屬同類單位新高價，折合實用呎價約19,775元，更創屋苑兩房單位呎價新高。
溫旭銘透露，買家為外區上車客，見屯馬綫接通新界東、西及九龍市區，方便上班，於是帶票睇樓，以便遇到心水戶即搶盤入市，昨天屯馬綫全綫通車日參觀上址，即被其開揚景致吸引，加上內櫳企理實用，即場還價入市。原業主於2011年4月以370萬元購入單位，帳面獲利510萬元，單位10年間升值約1.4倍。
迎濤灣高層兩房加價88萬易手
另外，世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯指，馬鞍山迎濤灣1座高層E室，實用面積約487方呎，兩房兩廳間隔，座向南，望開揚山景。原開價660萬元，放盤兩星期，成功加價88萬元，以748萬元易手，實用面積呎價約15,359元。
據了解，原業主於2011年3月購入單位，當時作價333萬元，持貨逾10年至今轉售，帳面賺415萬元，單位期內升值近1.3倍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/屯馬綫通車｜元朗兩房呎價破頂！馬鞍山業主加價沽貨-273759