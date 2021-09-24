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工商成交｜鄧成波家族1億沽觀塘駱駝漆大廈低層
10 分前
工商成交｜鄧成波家族1億沽觀塘駱駝漆大廈低層
中原(工商舖)商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，觀塘開源道62號駱駝漆大廈第1座1樓全層，面積約14,795方呎(未核實)，物業以連租約形式易手，成交價約1億元，呎價約6,759元。據知，買家為投資者莊道濟，同時持有毗鄰開源道63號福昌大廈11間地舖。據土地註冊處資料顯示，原業主為鄧成波家族，於2010年以約4,700萬元購入，持貨11年，帳面獲利約5,300萬元，物業期內升值約1.1倍。
中原(工商舖)工商部副分區營業董事黃國權稱，是次成交物業屬區內罕有工廈大樓面，早前推出市場放售，已獲多名準買家爭相出價競投。他續稱，駱駝漆大廈為觀塘地標之一，鄰近港鐵觀塘站，地理位置優越及配套齊備，同時在活化工廈措施推動下，低層工業樓面用途更可進一步放寬，因而吸引不少投資者注目作中長線持貨。該廈出租率相當理想，待租期屆滿，物業發展方向更見多元化，不論收租或投資均屬理想之選。隨著工廈市場持續復甦，料質素上乘的矜罕物業買賣交投氣氛熾熱。
禮頓道地舖早前蝕3500萬售出
有「舖王」之稱的資深投資者鄧成波今年5月中辭世，享年88歲，而其家族至今頻密沽貨套現。市場消息透露，由鄧成波家族持有的銅鑼灣禮頓道33至35號地舖，本月中以約1.8億元沽出。據了解，該地舖於2017年以約2.15億元購入，持貨約四年，現轉售帳面貶值約3,500萬元或約16%。
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