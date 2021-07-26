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工商舖｜恒地The Henderson首宗租賃！佳士得承租5萬方呎樓面
13 小時前
工商舖｜恒地The Henderson首宗租賃！佳士得承租5萬方呎樓面
恒基地產(012)宣布，位於中環美利道的商業項目The Henderson獲國際拍賣行佳士得(Christie's)承租，成為項目的首個主要租戶。
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佳士得租用四層寫字樓，合共約50,000方呎的樓面。The Henderson落成後，佳士得的香港辦事處將遷至新大樓，並將設立在香港的首個常設拍賣中心和藝廊，惟未有透露租金詳情。
李家誠：對港前景與長遠發展投下信心一票
恒地主席李家誠表示，很高興佳士得進駐The Henderson，雖然項目預期在兩年後才落成，但已得到佳士得的十足信任，感謝佳士得對集團的信賴和充分肯定。他指，更重要的一點，是今次的合作，可說是對香港的前景與長遠發展投下信心的一票，凸顯香港作為國際金融商貿樞紐，與內地的金融與經貿關係愈趨緊密的策略性地位。
佳士得亞太區總裁龐智鋒(Francis Belin)稱，The Henderson的設計非常切合國際拍賣業務的需要，既適合展示大型藝術品，也適合舉辦拍賣、私洽策劃，以至舉辦藝術教育活動，非常期待The Henderson於2023年落成，讓公司在2024 年和往後的日子，帶領其客戶及收藏家們進入全新的互動體驗。
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