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市區兩新盤開價搶攻
22 分前
市區兩新盤開價搶攻
一手市況本月下旬轉旺，市區新盤旋即開價搶攻。恒基地產(012)啟德THE HENLEY III昨推首批81伙，開放式折實入場625.38萬元；由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期揚海周二首推120伙應市，一房折實入場1,079.92萬元。
THE HENLEY III首批單位實用面積由238至778方呎，涵蓋36伙開放式、32伙一房、5伙兩房及8伙三房。扣除最高5%優惠，折實售價及呎價分別由625.38萬元及25,218元起，折實平均呎價28,200元，貴絕啟德區新盤首批開價。
發展商指首批單位開價已克制，最快明日加推，預告有約5%加價空間，今日起開放示範單位及接受認購。
至於揚海首批包括16伙一房、74伙兩房及30伙三房，扣除最高20%優惠，折實售價由1,079.92萬至3,085.12萬元，折實呎價由28,295元至33,551元，折實平均呎價30,880元，刷新歷來開價最貴的鐵路住宅項目紀錄。發展商以「開心啟航價」形容首批單位，已開放示範單位，最快下周進行首輪銷售。
Wetland Seasons Bay次輪暫超購逾25倍
新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay明日次輪銷售312伙，截至昨日累收逾8,000票，以價單形式發售300伙計，超額逾25倍，另12伙則以招標形式發售。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/市區兩新盤開價搶攻-282157