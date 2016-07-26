地產
市區重建｜土瓜灣鴻福街項目明起招意向 涉750伙
14 小時前
市區重建｜土瓜灣鴻福街項目明起招意向 涉750伙
市區重建局上周批出土瓜灣庇利街/榮光街發展項目後，鄰近的鴻福街/銀漢街項目將於明日(14日)起招收發展商及財團的合作發展意向書，本月28日截收。項目市場估值料約53億元，每方呎樓面地價介乎11,000元至13,000元。
項目於2016年6月展開，地盤面積約4.93萬方呎，完成後預計可提供總樓面約44.38萬方呎，提供約750個住宅單位，以及近7.4萬方呎的商業樓面面積。
據文件顯示，成功奪得項目的發展商及財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。
市建局以「小區發展」模式，在九龍城土瓜灣小區開展涵蓋本項目在內合共八個相連的發展項目。八個項目將在不同時間批出合作發展合約予發展商，但各個項目之間將透過「總體設計要求」所訂立的標準，繼續發揮協同效應。
林浩文：料逾20個發展商入意向書
萊坊執行董事林浩文表示，估計項目樓面地價約11,000元至13,000元，料約有逾20個發展商入意向書，但投資額相對較大，估計只有約10個發展商會正式入標，亦以本地中大型發展商為主。他指，在舊區內有多項重建項目，對舊區的重建有正面作用，亦可改善區內居住環境及未來的持續性發展。未來市建局會以「小區」形式發展為主，香港市區大部分舊樓物業樓齡高及質素差，相信未來市建局會加快舊區重建及復甦進度，尤其在油麻地、旺角及土瓜灣等舊區，故這類型的項目會愈來愈多。
林浩文預計，項目商業部分落成後會交還市建局，這亦是未來趨勢，因商業部份可產生持續性租金收入，可解決未來是建局現金流不足的問題。至於住宅部分落成後，料每方呎可賣25,000元起。
相關新聞：
恒地近82億奪市建局庇利街項目
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/市區重建｜土瓜灣鴻福街項目明起招意向-涉750伙-284596