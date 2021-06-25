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平同區新盤最多13% 啟德維港1號折實656萬入場
2021-06-25
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平同區新盤最多13% 啟德維港1號折實656萬入場
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游偉光指維港1號首批單位屬「啟動價」推售，今日起接受認購。(蘇文傑攝)

驚│喜│開│價

啟德首個跑道住宅項目，中國海外(688)維港1號昨公布首張價單，涉212伙。最高13.5%折扣優惠，折實售價由656.3萬起，折實平均呎價22,977元，相比同區近期一手低逾13%，而二手屋苑亦低約半成。

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維港1號首批包括62伙一房、126伙兩房及24伙三房，實用面積介乎329至643方呎。折實售價由656.3萬至1,654.4萬元，折實呎價介乎19,888元至26,204元。一房最低折實售價656.3萬元起，兩房由918萬元起，三房由1,298.1萬元起。

中海外地產董事總經理游偉光指，首批單位屬「啟動價」推售，5個示範單位已對外開放，今日起接受認購，加推單位有一定提價空間，最快下月初發售，樓花期約21個月。

翻查資料，啟德區今年已有3個新盤應市，分別為會德豐地產的MONACO及GRAND MONACO，以及恒基地產(012)THE HENLEY I，首批折實平均呎價分別為22,669元、23,795元及26,448元，維港1號如今較上述3盤分別高1.4%、低3.4%及低13%。對比區內二手屋苑嘉匯最新呎價約24,355元，則低約5.7%。


陳永傑：啟德踏入收成期
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，維港1號為啟德跑道區首個推售的臨海住宅，位處跑道中段，景觀優質，項目首張價單訂價吸引，絕對有起動作用，料首批單位可「一Q清枱」。他續指，過去10年啟德新區處於發展期，隨著周日屯馬綫全線通車，啟德新區正式踏入收成期，社區發展更趨成熟，是市區換樓鏈的重要地區之一，相信區內中大型單位將受追捧，料區內海景單位每方呎租金可達55元至60元，租金回報理想，可吸引長線投資者入市。


周六兩盤開賣  柏傲莊II截收逾3300票 
兩盤明日開售，新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊早前加推第一期及第二期合共95伙，其中85伙明日發售，另10伙於同日開始招標。據報柏傲莊I收逾3,000票，以該批出售單位涉18伙計，超額認購約166倍；而柏傲莊II昨日截收逾3,300票，以該批出售單位涉67伙計，超額約48倍。柏傲莊自去年10月推售第一期至今，三期共售出2,942伙，佔整個項目逾95%，套現近362億元。

另外，恒地大角咀利奧坊．曦岸明日亦發售10伙，為5伙兩房及5伙一房單位，折實售價由630.99萬元起，折實呎價由24,552元起。

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畢架．金峰最快下月以現樓形式招標發售。(林俊源攝)

畢架．金峰提供66伙 面積由1018方呎起
發展商趁市旺積極推盤，遠東發展(035)位於沙田大埔道豪宅畢架．金峰最快下月以現樓形式招標發售，涉62伙分層單位，屬三房間隔，實用面積由1,018至1,548方呎；另涉4幢洋房，實用面積由2,800至3,400方呎，料本月底上載售樓說明書，將設現樓示範單位，定價會參考九肚山項目。

港島區亦有新供應，由The Development Studio(TDS)發展的上環42 TUNG ST.最快下月推售，涉13伙，實用面積由585至1,157方呎，涵蓋兩房及三房，短期內公布首批價格，會參考港島同類型新盤售價，樓花期約15個月。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/平同區新盤最多13-啟德維港1號折實656萬入場-273400
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