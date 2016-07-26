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康城新盤｜LP10加推101伙 首涉兩戶型 周六開賣
1 小時前
康城新盤｜LP10加推101伙 首涉兩戶型 周六開賣
一手市場暢旺，康城新盤繼續推貨應市。南豐集團及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城LP10最新加推第6號價單，涉101伙，維持最高20.5%折扣優惠，折實售價由823.2萬元起。
南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，新價單中合共提供41伙首度推出的第1A座C標準單位，為三房套及工作間連洗手間戶型，實用面積為921及922方呎。另外，共有20伙首度推出、位於一樓的連平台特色單位。
新加推的101伙實用面積由447至1,526方呎，戶型涵蓋兩房至四房。單位折實售價由823.2萬至2,879.6萬元，折實呎價介乎17,211元至20,855元。最低售價為第2B座1樓D單位，兩房間隔，實用面積452方呎，折實售價823.2萬元，折實呎價18,212元。
周六發售183伙
發展商同時上載銷售安排，將於周六(9日)發售183伙，當中158伙以價單形式推售，餘下25伙以招標形式發售。
以價單形式發售的158伙，實用面積由447至1,526方呎，包括21伙兩房、104伙三房，以及33伙四房單位。以招標形式出售的25伙為海景四房雙套及工作間連洗手間單位，實用面積1,203至1,523方呎。
LP10於今年進行四輪銷售，至今已累售678伙，佔整個期數單位七成半，套現逾76億元。項目由兩座大樓組成，合共提供893伙，實用面積由447至3,906方呎，預計關鍵日期為明年7月31日。
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