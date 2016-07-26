Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
康城首現開放式！海茵莊園攻「細」吸上車投資客
1 小時前
#Hashtags
樓市新盤將軍澳九龍建業康城海茵莊園開放式一房上車客投資者垂直空間示範單位會所英式莊園樓價CCL
康城首現開放式！海茵莊園攻「細」吸上車投資客
news-images
海茵莊園由2座38層高住宅大樓組成，戶型涵蓋開放式至三房。 (陳奕釗攝)
news-images
發展商在開放式示範單位引入「垂直空間」概念。
news-images
會所以英式莊園為藍本。

近年新盤供應重鎮之一的將軍澳，再有新貴登場！由九龍建業發展、位於康城區的海茵莊園快將開售，涉及1,556伙，當中開放式及一房單位佔全盤約90%，由於項目為康城區內首個有開放式單位的新盤，意味相關供應罕有，加上新商場及基建配套漸見成熟，升值潛力看俏，相信吸引上車客、區內分支家庭及投資者捧場。

news-images
news-images
news-images
將軍澳跨灣大橋料於明年落成通車。 (陳奕釗攝)

海茵莊園位於石角路1號，發展商冀打造莊園式生活，盡攬附近天然山巒優勢。由2座38層高住宅大樓組成，戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式及一房單位佔逾九成，共涉1,426伙。據樓書顯示，第1座標準單位樓層以一層16伙設計，設4部電梯。第2座標準單位樓層以一層32伙設計，提供6部電梯。開放式單位實用面積由183方呎起，屬將軍澳區內面積最細單位。據報開放式戶售價料少於500萬元，將增加吸引力。一房單位實用面積則由259方呎起。三房全為特色戶，實用面積839方呎起，但僅提供4伙。項目單位設有特高3.5米樓層高度，發展商特別為單位引入「垂直空間」概念，住客可利用高度優勢，自製垂直空間，將開放式單位變成媲美為一房單位間隔用途，變相為單位增值。項目將開放4個示範單位，當中開放式示範單位將「垂直空間」概念現場真實展示。

億元打造近五萬方呎會所

海茵莊園設有度假式會所The Manor及Manor Garden園林設施，發展商透露涉資數億元，以英式莊園為藍本，室內外連園林總面積約4.9萬方呎，當中包括2萬方呎園林。會所提供多項設施，當中最備受注目為位於正中央的兩層式宴會大樓Manor House，中央有旋轉樓梯、大型水晶吊燈及三角鋼琴設施；一樓大型宴會廳可以間隔成為私人宴會、大型活動場地或私人小聚的場地。其他會所設施有室內籃球場；擁有大型LED屏幕的Virtual Fitness and Yoga Room、KOL直播房、Game Room等。

同區樓價五年內升幅跑贏大市

事實上，現時康城站一帶未有提供開放式戶型項目，將軍澳區內開放式供應及放盤量都少，但開放式的業主轉手帳面賺幅可觀。據代理透露，康城區的樓價亦連年攀升，二手成交的平均實用呎價最新報15,358元，與2016年9月份的8,899元相比，樓價5年間升73%；而中原城市領先指數CCL同期則升38%，成功跑贏大市，升值潛力不言而喻；再加上項目樓花期僅11個月，對收租投資客相當具吸引力。
 

news-images
交通 : 海茵莊園可經The LOHAS商場前往港鐵康城站。 (陳奕釗攝)
news-images
配套 : 將軍澳區內有不少社區康體設施。 (陳奕釗攝)
news-images
校網 : 海茵莊園毗鄰英國傳統名校香港思貝禮國際學校。 (陳奕釗攝)

交通 : 海茵莊園住戶可經一街之隔的The LOHAS商場前往康城站，接駁港島綫及觀塘綫往來市區。環保大道沿線有多條巴士及專線小巴路線來往坑口、旺角、尖沙咀等地方。此外，連繫康城站及將軍澳藍田隧道的將軍澳跨灣大橋料於明年落成通車，屆時住戶往返九龍的交通更便利。

配套 : 約48萬方呎大型購物商場THE LOHAS已經開幕，設有超市、食肆、戲院、溜冰場等。將軍澳區亦有POPCORN、新都城、將軍澳中心等商場。社區康樂設施方面，日出康城附近有日出公園，區內亦有12萬方呎的環保大道寵物公園、逾1.6公里長的將軍澳南海濱長廊及香港單車館公園等。

校網 : 樓盤屬95小學及西貢區中學校網，校網特色之一是區內有4間直資學校，以及國際學校林立。4間直資包括香港華人基督教聯會真道書院、優才(楊殷有娣)書院、播道書院及保良局陸慶濤小學。國際學校有法國國際學校、茵維特(香港)學校，以及毗鄰項目的英國傳統名校香港思貝禮國際學校(圖)。

康城首現開放式！海茵莊園攻「細」吸上車投資客

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/康城首現開放式！海茵莊園攻「細」吸上車投資客-289693
#Hashtags
樓市新盤將軍澳九龍建業康城海茵莊園開放式一房上車客投資者垂直空間示範單位會所英式莊園樓價CCL

銜接永居｜1個月完成申請 加國移民救生艇 港人教路極速登船

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
銜接永居｜1個月完成申請 加國移民救生艇 港人教路極速登船
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多