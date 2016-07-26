康城首現開放式！海茵莊園攻「細」吸上車投資客

近年新盤供應重鎮之一的將軍澳，再有新貴登場！由九龍建業發展、位於康城區的海茵莊園快將開售，涉及1,556伙，當中開放式及一房單位佔全盤約90%，由於項目為康城區內首個有開放式單位的新盤，意味相關供應罕有，加上新商場及基建配套漸見成熟，升值潛力看俏，相信吸引上車客、區內分支家庭及投資者捧場。
海茵莊園位於石角路1號，發展商冀打造莊園式生活，盡攬附近天然山巒優勢。由2座38層高住宅大樓組成，戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式及一房單位佔逾九成，共涉1,426伙。據樓書顯示，第1座標準單位樓層以一層16伙設計，設4部電梯。第2座標準單位樓層以一層32伙設計，提供6部電梯。開放式單位實用面積由183方呎起，屬將軍澳區內面積最細單位。據報開放式戶售價料少於500萬元，將增加吸引力。一房單位實用面積則由259方呎起。三房全為特色戶，實用面積839方呎起，但僅提供4伙。項目單位設有特高3.5米樓層高度，發展商特別為單位引入「垂直空間」概念，住客可利用高度優勢，自製垂直空間，將開放式單位變成媲美為一房單位間隔用途，變相為單位增值。項目將開放4個示範單位，當中開放式示範單位將「垂直空間」概念現場真實展示。
億元打造近五萬方呎會所
海茵莊園設有度假式會所The Manor及Manor Garden園林設施，發展商透露涉資數億元，以英式莊園為藍本，室內外連園林總面積約4.9萬方呎，當中包括2萬方呎園林。會所提供多項設施，當中最備受注目為位於正中央的兩層式宴會大樓Manor House，中央有旋轉樓梯、大型水晶吊燈及三角鋼琴設施；一樓大型宴會廳可以間隔成為私人宴會、大型活動場地或私人小聚的場地。其他會所設施有室內籃球場；擁有大型LED屏幕的Virtual Fitness and Yoga Room、KOL直播房、Game Room等。
同區樓價五年內升幅跑贏大市
事實上，現時康城站一帶未有提供開放式戶型項目，將軍澳區內開放式供應及放盤量都少，但開放式的業主轉手帳面賺幅可觀。據代理透露，康城區的樓價亦連年攀升，二手成交的平均實用呎價最新報15,358元，與2016年9月份的8,899元相比，樓價5年間升73%；而中原城市領先指數CCL同期則升38%，成功跑贏大市，升值潛力不言而喻；再加上項目樓花期僅11個月，對收租投資客相當具吸引力。
交通 : 海茵莊園住戶可經一街之隔的The LOHAS商場前往康城站，接駁港島綫及觀塘綫往來市區。環保大道沿線有多條巴士及專線小巴路線來往坑口、旺角、尖沙咀等地方。此外，連繫康城站及將軍澳藍田隧道的將軍澳跨灣大橋料於明年落成通車，屆時住戶往返九龍的交通更便利。
配套 : 約48萬方呎大型購物商場THE LOHAS已經開幕，設有超市、食肆、戲院、溜冰場等。將軍澳區亦有POPCORN、新都城、將軍澳中心等商場。社區康樂設施方面，日出康城附近有日出公園，區內亦有12萬方呎的環保大道寵物公園、逾1.6公里長的將軍澳南海濱長廊及香港單車館公園等。
校網 : 樓盤屬95小學及西貢區中學校網，校網特色之一是區內有4間直資學校，以及國際學校林立。4間直資包括香港華人基督教聯會真道書院、優才(楊殷有娣)書院、播道書院及保良局陸慶濤小學。國際學校有法國國際學校、茵維特(香港)學校，以及毗鄰項目的英國傳統名校香港思貝禮國際學校(圖)。