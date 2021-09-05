地產
恒隆推動可持續發展 永續社區
周年慶推全國性義工日 惠及五千人
周年慶推全國性義工日 惠及五千人
8 小時前
恒隆推動可持續發展 永續社區
周年慶推全國性義工日 惠及五千人
周年慶推全國性義工日 惠及五千人
近年可持續發展成為熱門議題，作為全國領先的商業地產發展商之一的恒隆地產，為慶祝集團周年慶，每年9月於香港及內地九個城市會同步舉辦全國性周年義工活動，慶祝方法別具意義；而今年的活動以可持續發展為主題。恒隆地產行政總裁盧韋柏表示︰「企業的成功及卓越的營運與可持續發展是密不可分的。恒隆透過持續投入各項永續社區投資項目，以提升社會福祉及推動環境可持續發展，建構一個更美好的社區。」
是次周年慶義工活動集齊集團香港及內地近800名義工，推動低碳環保生活並關顧有需要人士，惠及逾五千多名人士。香港的恒隆一心義工隊於2012年成立，今年他們和長期夥伴—香港青年協會合作，邀請100名小學生到訪青協有機農莊，親身體驗有機耕種和參與環保工作坊，希望小學生可從體驗中學習可持續發展的重要性。義工隊亦透過七間社福機構向基層及長期病患學童送贈1,000份環保開學包，當中包括書券、可重用餐盒、水杯、飲管、廢紙回收重造的紙巾等，讓下一代從小培養綠色生活習慣，並開展一個既環保又愉快的新學年。
多元活動遍及九市 身體力行實踐低碳理念
周年慶義工活動以多個形式向兒童、青少年及大眾推廣低碳環保的重要性，活動亦涵蓋內地九個城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州，各地的恒隆一心義工隊在當地政府部門和社福機構的支持下，向中小學、特殊學校學生和貧困家庭，宣揚生態環保知識，內容涵蓋有機種植、惜物減廢、資源分享和廢物升級等多元領域，為學童提供安全健康的學習環境，同時提升公眾對可持續發展的關注，幫助他們實踐可持續生活。其中，天津恒隆廣場就號召義工組成健步走團，於天津海河舉行健步走活動，用實際行動踐行保護水資源，低碳出行的理念。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/恒隆推動可持續發展-周年慶推全國性義工日惠及五千人-284499