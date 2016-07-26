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折實均呎2.3萬 啟德新盤價重返今年初
1 小時前
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折實均呎2.3萬 啟德新盤價重返今年初
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黃光耀(右)以「F1極速置業價」，形容MONACO ONE首批定價。(林俊源攝)

隨│時│加│推

啟德區再有全新盤出爐，會德豐地產MONACO ONE昨首推99伙，以120天付款最高12%折扣計，折實入場756.8萬元，折實平均呎價23,365元，定價較鄰近3個月前推出的新盤低17%，甚至低於同系今年2月推出的GRANDE MONACO，僅比1月推出的MONACO第一期貴約3%。

常務董事黃光耀以「F1極速置業價」形容項目首批定價，盼吸引首置客、投資者及年輕家庭客入市。明日開放示範單位及收票，視乎市場反應考慮加推，強調日後加推單位加價幅度將不少於10%。首批包括49伙一房、34伙兩房及16伙三房單位，實用面積由319至671方呎。單位折實售價由756.8萬至1,605.4萬元，折實呎價21,671元至24,759元。

翻查資料，恒基地產(012)THE HENLEY III今年8月首推81伙，折實平均呎價28,200元；GRANDE MONACO於2月首推68伙，折實平均呎價23,795元。MONACO於1月首推80伙，折實平均呎價22,669元。

3新盤周末開賣 涉804伙

本周末將有至少3個新盤開賣，合共804伙，分別為中洲置業火炭星凱．堤岸佔272伙、九龍建業(034)將軍澳海茵莊園佔312伙，以及長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS首輪發售220伙，當中以價單形式推售200伙。市傳#LYOS昨日累收近7,000票，超額認購約34倍。

上月11盤申預售 新界啟德主力

新盤氣氛暢旺，發展商積極展開推盤大計。地政總署昨公布，10月接獲11個新盤申請預售樓花同意書，共涉6,599伙，以新界區為主，當中包括新鴻基地產(016)大埔白石角優景里項目第2A期和第2B期，分別涉607伙及688伙；同系屯門兆康第54區項目第1B期，涉800伙。至於啟德為主力，共涉6盤，合共提供3,650伙。

恒地：現金充足毋須供股 派息不變

恒地日前以508億元奪中環新海濱三號商業用地，為本港最貴地王。恒地主席李家誠稱，集團對香港充滿信心，指中環永遠為跨國公司的最搶手選址，相信會帶來好回報。副主席林高演說，集團現金流轉良好，強調派息政策不變，亦無壓力要供股集資。

主席李家傑透露，創辦人李兆基得悉集團投得地皮後「好開心，笑到見牙唔見眼」，並指目前身體狀況良好。

折實均呎2.3萬 啟德新盤價重返今年初

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/折實均呎2-3萬-啟德新盤價重返今年初-291684
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