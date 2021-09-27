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新世界長沙灣甲廈獲金融機構斥近12億元掃3層
17 分前
新世界長沙灣甲廈獲金融機構斥近12億元掃3層
新世界發展長沙灣荔枝角道888號甲級商廈再錄大手成交，銷情熾熱。一間金融機構近日斥資近12億元大手購入3層樓層自用，平均呎價約1.75萬元，創項目呎價新高。
九龍西新核心商業區累售7成套現逾54億
剛售出的樓層位於項目高層，合共3層全層樓面，每層樓面面積介乎2.08萬至2.46萬平方呎，總樓面面積近6.8萬平方呎。
荔枝角道888號為1幢樓高28層的甲級商廈，自去年底開售，首輪30個單位一小時內全數售罄。項目至今已累售近7成樓面，套現逾54億元，備受市場追捧。買家方面，包括金融機構、高等院校、醫生或其他專業服務，亦有家族辦公室等專業投資者。
長沙灣基建完備用家投資者追捧
長沙灣一帶近年變天，加上交通基建及配套完善，只需半小時車程，便可抵達香港國際機場及深圳灣公路大橋，具潛力轉型為九龍西新核心商業區。
新世界早於2017年先後在區內投得3幅商業用地，總可建樓面面積約190萬平方呎。荔枝角道888號甲級商廈，間隔靈活，標準樓層全層建築面積約2.4萬平方呎，預計2022年4月落成。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新世界長沙灣甲廈獲金融機構斥近12億元掃3層-286925