一│手│升│溫
一手市場本月氣氛升溫，新界兩大全新盤均以「平價」策略出擊！新鴻基地產(016)今年焦點項目天水圍Wetland Seasons Bay已公布首批245伙售價，折實平均呎價13,698元，為今年最平，最快下周開售；而貴為今年入場費最平的宏安地產(1243)青衣薈藍，率先於明日首輪銷售143伙，勢必吸納市場不少購買力。
樓花期約10個月、提供1,224伙的Wetland Seasons Bay，於周三公布首張價單，涉245伙，單位涵蓋一房至四房，實用面積由300至795方呎，提供最高17.5%折扣，折實售價由455.06萬元至1,124.73萬元，折實呎價介乎12,375元至18,256元。副董事總經理雷霆以「左右逢源，增值無限」形容首批單位開價，又指去年同系Wetland Seasons Park第三期最後一批單位折實均價約1.4萬元，相信項目有不少升值空間。項目已開放示範單位及收票，計劃最快下周進行首輪銷售。
薈藍昨公布截收1,872票，以首批143伙計，超額認購逾12倍。項目上周四至今推出4張價單，共160伙，首張價單折實均價20,638元，至周三的4號價單折實均價23,059元。最高15%折扣優惠，160伙折實售價由約388.8萬至499.9萬元。最低售價為3樓B03單位，實用面積208方呎，開放式間隔，折實售價及呎價為388.8萬及18,692元；項目樓花期約17個月。
港島南岸揚海擬月內開價 啟德兩盤近900伙趕季內應市
由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期揚海，最快下周公布售樓說明書及開放3個示範單位。嘉里發展香港區總經理湯耀宗稱，示範單位將設於嘉里中心，月內公布首張價單，部署下月開售。
啟德兩新盤部署季內登場，恒基地產(012)THE HENLEY第三期最快下月應市，提供404伙；會德豐地產沐泰街10號第一期則待批預售，擬季內推出，涉492伙。嘉華國際(173)嘉峯匯擬將12伙特色戶採現樓形式推售。中原地產為開拓啟德區業務，於九龍灣新增分行，並為啟德一手買家提供總值1.2萬元運動課程資助優惠，名額12個。