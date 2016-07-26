新界兩房｜業主有價講！分支家庭即場還價成功入市屯門

新界區兩房放盤受捧，有買家即場還價成功入市。中原地產新屯門中心分行經理朱建宗表示，受惠屯赤隧道及屯馬綫通車，屯門區二手交投持續暢旺，當中新屯門中心本月至今錄得12宗成交，較上月多20%。
新屯門中心2座高層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔。原叫價575萬元，有買家睇樓時即場還價洽購，減價10萬元或近2%，即以565萬元成交，折合實用呎價約12,229元。買家為同區分支家庭，鍾情單位廳大房大，且層數高，景觀開揚，一睇即中，議價後立即入市。原業主於1991年以108.5萬元買入單位，自住30年沽出單位，帳面獲利456.5萬元或約4.2倍。
映灣園兩房減價15萬即沽
中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華稱，東涌映灣園1座高層F室，實用面積約494方呎，兩房間隔，享開揚山景。單位6月放盤，叫價738萬元，最後減價15萬元或約2%，以723萬元沽出，折合實用呎價約14,636元。買家為用家，鍾情上址高層光猛，內櫳企理，眼見樓市暢旺，怕遲買更貴，輕微議價後即拍板承接。原業主於2001年10月以175.6萬元購入單位，持貨近20年，帳面獲利547.4萬元，單位期內升值約3.1倍。至於映灣園本月錄得17宗成交，平均實用呎價約13,236元。
海濤居低層3年升值11%
世紀21奇豐物業海濤居分行經理胡國強表示，馬鞍山新港城5期海濤居4座低層B室，實用面積約404方呎，兩房兩廳間隔，座向西北望園景海景。單位放盤1個月，叫價800萬元，減價30萬元或近4%後，獲買家以770萬元承接，實用面積呎價約19,059元。據了解，原業主於2018年6月購入單位，當時作價695萬元，持貨3年滿額外印花稅(SSD)期轉手，帳面賺75萬元或約11%。
帝堡城高層放盤1年終轉手
世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文稱，沙田帝堡城2座高層E室，實用面積約547方呎，兩房間隔，座向南望遠景。原叫價890萬元，放盤長達1年，最後減價25萬或約3%，至875萬元沽出，實用面積呎價約15,996元。據了解，原業主於2000年1月購入單位，當時作價306.6萬元，持貨逾21年至今轉售，帳面獲利568.4萬元，單位期內升值約1.8倍。
灝景灣7月成交按月增1倍
中原地產青衣城分行高級區域營業經理陳輝麟指，平盤減少下，本月青衣區普遍屋苑成交步伐減慢，全區累錄約66宗二手成交，較上月96宗少約三成，不過買家入市意欲不減，睇樓氣氛保持熱鬧。
灝景灣10座高層C室，實用面積約499方呎，兩房間隔，享荃灣海景，以962萬元沽出，折合實用呎價約19,279元。原業主於2000年7月以257萬元買入單位，持貨21年沽出單位，帳面獲利705萬元，單位期內升值約2.7倍。
陳輝麟續指，灝景灣目前放盤議價空間約3%至5%，亦尚有平盤選擇，刺激成交加快，本月累錄10宗成交，較上月增加1倍，平均實用呎價約16,921元，較上月回落約1.6%，部分成交呎價只是約15,000元，吸引買家追低水。