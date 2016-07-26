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新界西樓價｜屯馬綫+新盤效應！元朗連環破頂成交
5 小時前
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新界西樓價｜屯馬綫+新盤效應！元朗連環破頂成交
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朗庭園兩房反價5萬元沽出。(資料圖片)

受惠屯馬綫全面通車，加上兩大新盤快將登場，刺激新界西樓市，區內二手屋苑交投轉旺，更屢錄呎價破頂成交。中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，元朗區本月至今錄得約183宗二手成交，大市暢旺，市場頻錄高價成交，當中朗庭園兩房單位在5日內兩度破頂。屋苑5座高層E室，實用面積約425方呎，反價5萬元，至645萬元沽出，折合實用呎價約15,176元，較5日前同類新高紀錄再推高5萬元或近1%。原業主於2018年1月以545萬元買入單位，持貨約3年轉售，帳面獲利100萬元或約18%。

王勤學續指，Yoho Town 5座中層B室，實用面積約393方呎，兩房間隔，以713萬元同類新高價沽出，折合實用呎價約18,142元，呎價更創屋苑新高。

至於映御亦錄得高價成交，單位為2座中層A室，實用面積約396方呎，一房間隔，以618萬元沽出，實用呎價約15,606元，屬屋苑分層一房單位新高價。

天水圍慧景軒本月成交急增4

另外，部分精明買家趁天水圍將有新盤推出前紛紛偷步入市，帶動區內二手交投造好。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，慧景軒本月累錄5宗成交，相比上月1宗急增4倍。屋苑3座中層A室，實用面積約544方呎，屬兩房間隔，向東北，景致開揚，放盤兩星期速以668萬元易手，折合實用呎價約12,279元。

伍耀祖指，原業主於2009年11月斥資176.22萬元購入單位，持貨近12年，現沽出單位帳面賺491.78萬元，單位期內升值約2.8倍。

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慧景軒本月累錄5宗成交，相比上月1宗急增4倍。(資料圖片)

新地兩盤蓄勢待發

一手市場氣氛熾熱，新鴻基地產(016)兩大新界西新盤合共涉2,254伙，包括天水圍Wetland Seasons Bay第一期及元朗The YOHO Hub。前者提供1,224伙，料快將獲批預售樓花同意書，當中標準單位約七成為兩房或以下戶型，餘下三成為三房或以上大單位；而後者第B期目前正申請預售，涉1,030伙，屬西鐵元朗站上蓋項目。

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元朗The YOHO Hub第B期目前正申請預售，涉1,030伙，屬西鐵元朗站上蓋項目。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新界西樓價｜屯馬綫新盤效應！元朗連環破頂成交-273908
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