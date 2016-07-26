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新盤撻訂｜Wetland Seasons Bay首宗！買家料損失逾26萬
1 小時前
新盤撻訂｜Wetland Seasons Bay首宗！買家料損失逾26萬
首兩輪銷售均告即日沽清的新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目Wetland Seasons Bay第一期，有買家最終未有簽署正式合約，首錄撻訂個案。
據成交紀錄冊顯示，Wetland Seasons Bay第1期2A座6樓B7室單位，於首輪銷售(8月21日)以532.48萬元獲認購，惟簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，意味買家放棄5%已付訂金，即損失約26.6萬元訂金，亦為項目首宗撻訂個案。
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Wetland Seasons Bay第一期提供1,224伙，由6座9至10層高低密度住宅大樓，以及10座6層高的別墅組成，單位間隔涵蓋開放式至四房，當中70%為兩房或以下，30%為三房或以上，預計於明年6月底入伙，樓花期約10個月。
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