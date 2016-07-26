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新盤消息｜中原向維港滙I及III買家送收租保優惠
1 小時前
新盤消息｜中原向維港滙I及III買家送收租保優惠
由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)、世茂集團(813)及爪哇控股(251)合作發展的長沙灣維港滙自推售以來市場反應熾熱。為迎合市場殷切需求，中原地產特意為買家提供全新置業優惠。
中原地產聯同中原金融集團為維港滙買家送出收租保優惠，由即日起至9月30日，經中原地產購入維港滙一期或三期的開放式及一房單位的首10名買家，於物業入伙後，經中原地產獨家放租，並經中原地產租出的業主，尊享首兩年「中原收租保」保險計劃，總值高達22,280元。優惠先到先得，送完即止。
「中原收租保」保險計劃是針對出租物業的業主，為其物業資產與租金提供風險保障。「中原收租保」保障包括家居財物意外損失及租客惡意破壞後的修復費用；物業因受保原因不能居住/出租，或租客欠租等的金錢損失；業主第三者責任的訴訟費用及賠償；樓宇結構意外損毀或租客惡意破壞後的維修及重建費用。務求協助業主降低出租物業有機會涉及或引致的風險，安心享受物業投資收租的回報。
劉瑛琳：九龍市區租金有保證
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，自中原城市領先指數CCL破頂後，二手買賣成交步伐略為回軟，用家追價入市意欲下降，二手樓價高位爭持，部分買家轉投一手新盤市場，亦有買家轉買為租，租金連月攀升。中原城市租金指數CRI見底回升，其中九龍區租金指數最新報107.07點，連升10個月，距離上次高位僅相差0.34%，相信在傳統租賃旺季的暑假，指數有望進一步攀升，向下一個高位進發。九龍市區租金有保證，以西九龍大型新晉屋苑匯璽為例，今年累積暫錄得417宗租務成交，本月佔46宗，平均實用呎租亦由年初的50元上升至53元，短短8個月升幅達6%，可見區內一線物業深受租客追捧，吸引投資收租客入市。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜中原向維港滙i及iii買家送收租保優惠-282063