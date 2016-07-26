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新盤消息｜傲玟被取消預售 發展商：調整策略
1 小時前
新盤消息｜傲玟被取消預售 發展商：調整策略
由高銀金融(530)主席潘蘇通持有的何文田新盤傲玟因入伙遲收樓問題，近期接連出現買家終止交易個案，最新被政府取消預售樓花同意書。
地政總署最新公布，傲玟預售樓花同意書於上月27日取消。項目預計關鍵日期為今年7月6日，惟尚未獲批滿意紙，意味傲玟餘下單位不可再推售。
發展商回應本報查詢表示，有關項目已經取消預售樓花，公司有信心短期內可以落成，故調整策略以現樓發售。項目較早前已取得佔用許可證(Occupation Permit，又稱入伙紙)，公司會繼續監測項目工程進度，務求令項目盡快完工。至於已購買樓花的買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，後者將按照買賣合約之條款退回訂金及利息補償。
待售單位達95%
位於何文田常盛街17號的傲玟，設6座住宅，早於2019年11月推售，據成交紀錄冊顯示，原本售出28伙，但發展商表示受新冠肺炎疫情影響，部分建築材料未能如期運送到香港，導致項目施工期出現延誤，買家需要延遲收樓，目前累錄6宗取消交易個案，包括藝人陳家樂，項目至今僅售出22伙，以全盤提供401伙計，待售單位約95%。翻查資料，該盤最初預計交樓期為2020年11月底，至去年10月將預計交樓期延至今年5月29日，至今已三度押後交樓日期。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜傲玟被取消預售樓花同意書-至今僅賣出……-283577