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新盤消息｜傲玟被取消預售 發展商：調整策略
1 小時前
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樓市樓價一手新盤何文田傲玟高銀金融潘蘇通收樓陳家樂終止交易預售樓花同意書地政總署
新盤消息｜傲玟被取消預售 發展商：調整策略
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傲玟因交樓無期，目前累錄6宗取消交易個案。(鍾式明攝)

由高銀金融(530)主席潘蘇通持有的何文田新盤傲玟因入伙遲收樓問題，近期接連出現買家終止交易個案，最新被政府取消預售樓花同意書。

地政總署最新公布，傲玟預售樓花同意書於上月27日取消。項目預計關鍵日期為今年7月6日，惟尚未獲批滿意紙，意味傲玟餘下單位不可再推售。

發展商回應本報查詢表示，有關項目已經取消預售樓花，公司有信心短期內可以落成，故調整策略以現樓發售。項目較早前已取得佔用許可證(Occupation Permit，又稱入伙紙)，公司會繼續監測項目工程進度，務求令項目盡快完工。至於已購買樓花的買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，後者將按照買賣合約之條款退回訂金及利息補償。

待售單位達95%

位於何文田常盛街17號的傲玟，設6座住宅，早於2019年11月推售，據成交紀錄冊顯示，原本售出28伙，但發展商表示受新冠肺炎疫情影響，部分建築材料未能如期運送到香港，導致項目施工期出現延誤，買家需要延遲收樓，目前累錄6宗取消交易個案，包括藝人陳家樂，項目至今僅售出22伙，以全盤提供401伙計，待售單位約95%。翻查資料，該盤最初預計交樓期為2020年11月底，至去年10月將預計交樓期延至今年5月29日，至今已三度押後交樓日期。

相關新聞：交樓無期｜陳家樂斥逾半億購傲玟！決定終止交易料唔洗蝕

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地政總署最新公布，傲玟預售樓花同意書於上月27日取消。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜傲玟被取消預售樓花同意書-至今僅賣出……-283577
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