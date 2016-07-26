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新盤消息｜啟德THE HENLEY最快下月推售第二期
9 小時前
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樓市樓價一手新盤THE HENLEY啟德恒基地產高效能冷暖水源分體冷氣系統
新盤消息｜啟德THE HENLEY最快下月推售第二期
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THE HENLEY I將於本周五(18日)發售96伙，林達民(右)稱約28伙折實售價低於800萬元。

恒基地產(012)THE HENLEY第一期(THE HENLEY I)昨日公布銷售安排，將於本周五(18日)發售96伙。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，96伙中約28伙折實售價低於800萬元，62伙則低於1,000萬元。項目至今累售206伙，套現約23.7億元。他指，THE HENLEY I有部分單位已加價1%，隨著屯馬綫將於本月27日全綫通車，項目今年內料有5%加價空間，另透露第二期最快下個月推售。

全港首個住宅項目引入高效能冷暖水源分體冷氣系統

另外，項目為全港首個私人屋苑引入高效能冷暖水源分體冷氣系統，澧信工程顧問董事梁志明太平紳士稱，該系統節能減碳效果比傳統分體式冷氣系統平均多於10%。至於系統的最終散熱位置設於大樓天台，有別於一般項目將冷氣系統的室外機裝置於大廈外牆；而系統的機件安裝於住宅大樓各層的冷氣機房外，方便住戶維修及令大樓外觀更簡潔流麗。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜啟德the-henley最快下月推售第二期-271900
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