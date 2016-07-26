新盤消息｜多盤錄逾千萬成交！晉環四房售5120萬

一手市場氣氛暢旺，新盤餘貨昨日交投活躍，更不乏大額成交個案。當中由路勁地產、平安不動產及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環以招標形式售出1伙高層四房雙套連工作間單位，為第1A座33樓F室，實用面積1,218方呎，成交價5,120萬元，呎價42,036元。項目至今累售609伙，套現超過133億元。
元朗山水盈洋房連車位售3571.7萬
另外，同系元朗山水盈亦以招標形式售出洋房20號，實用面積2,101方呎，連418方呎花園及設有天台和平台，為四房雙套房間隔，連車位以3,571.7萬元售出，呎價17,000元。山水盈至今累售299伙，套現逾39億元。
啟德THE HENLEY I連沽4伙
受惠屯馬綫全線通車，啟德區新盤受追捧。恒基地產(012)啟德THE HENLEY第一期(THE HENLEY I)連沽4伙，涉資近5,366.2萬元。4伙實用面積介乎216至889方呎，成交價由608.09萬至3,009.88萬元，呎價介乎27,046元至33,857元。項目本月至今不足一星期售出22伙，套現逾1.94億元。
會德豐旗下4盤售出5伙
會德豐地產表示，旗下4項目合共售出5伙。當中啟德MONACO佔2伙，2A座22樓B室，屬三房連儲物室，實用面積678方呎，售價1,795.3萬元，呎價26,479元。另第2B座28樓B單位，兩房間隔，實用面積480方呎，成交價1,409.7萬元，呎價29,369元。
至於藍田KOKO HILLS亦錄一宗兩房開放式廚房單位成交，為第5座17樓D室，實用面積465方呎，售價1,029萬元，呎價22,129元。將軍澳MONTEREY第2A座6樓A單位，四房間隔，實用面積1,159方呎，以3,023萬元售出，呎價26,803元。
此外，合作項目長沙灣維港滙III亦沽出一房單位，為第2座18樓D室，實用面積311方呎，售價891.82萬元，呎價28,676元。
The Campton三房呎價逾2萬
萬科香港長沙灣The Campton錄得1宗三房成交，為29樓B單位，實用面積657方呎，成交價1,354.1萬元，呎價20,610元。
尚．珒溋本月暫沽9伙 套現近2億
受惠於港鐵屯馬綫全綫通車的刺激下，由龍湖集團(960)及合景泰富(1813)合作發展的啟德尚．珒溋於7月連環售出9伙，當中以三房大單位為主，平均成交呎價約27,864元，僅5日成功為項目套現近2億元，買家均為本地換樓客。
發展商稱，截至目前為止，項目已累積售出477伙，套現近77億元，平均成交呎價為26,511元。現時餘貨以三房為主，實用面積由543至854方呎。