Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
新盤消息｜天水圍Wetland Seasons Bay獲批預售 最快下月開賣
2 小時前
#Hashtags
樓市樓價一手新盤Wetland Seasons Bay天水圍濕地公園預售樓花同意書胡致遠會所Club Seasons by the Bay
新盤消息｜天水圍Wetland Seasons Bay獲批預售 最快下月開賣
news-images
胡致遠表示，有望於8月上旬開放Wetland Seasons Bay示範單位及推售。

新界迎來大型新盤！提供1,224伙的新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay，已獲批預售樓花同意書，最快下月開售。

代理總經理胡致遠表示，項目售樓說明書及示範單位已接近尾聲，預計可於兩周內完成，有望於8月上旬開放示範單位及推售，示範單位將設於環球貿易廣場(ICC)，相關詳情稍後公布。

會所命名為「Club Seasons by the Bay」

Wetland Seasons Bay住客會所命名為「Club Seasons by the Bay」，連戶外綠化園林總面積逾30.3萬方呎，當中逾26.5萬方呎為戶外綠化園林面積。會所提供逾31米高的空中會所「The Upper Club」，亦備有多項設施，包括50米長室外游泳池、25米長室內恒溫游泳池、24小時健身室、戶外瑜伽平台、佔地逾1,400方呎的「Oasis House」及不同間隔的宴會廳。

Wetland Seasons Bay第一期由6座9至10層高低密度住宅大樓，以及10座6層高的別墅組成，單位間隔涵蓋開放式至四房，當中70%為兩房或以下，30%為三房或以上，預計於明年6月底入伙，樓花期不足一年。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜天水圍wetland-seasons-bay獲批預售-最快下月開賣-277007
#Hashtags
樓市樓價一手新盤Wetland Seasons Bay天水圍濕地公園預售樓花同意書胡致遠會所Club Seasons by the Bay
Am730

樓市故事｜方便照應父母！孝順客買多間同屋苑兩房

聲夢傳奇｜姚焯菲失獎唔緊要！陪家人收尖沙咀3000萬豪宅

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
樓市故事｜方便照應父母！孝順客買多間同屋苑兩房
Am730
Am730
聲夢傳奇｜姚焯菲失獎唔緊要！陪家人收尖沙咀3000萬豪宅
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多