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新盤消息｜天水圍Wetland Seasons Bay獲批預售 最快下月開賣
2 小時前
新盤消息｜天水圍Wetland Seasons Bay獲批預售 最快下月開賣
新界迎來大型新盤！提供1,224伙的新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay，已獲批預售樓花同意書，最快下月開售。
代理總經理胡致遠表示，項目售樓說明書及示範單位已接近尾聲，預計可於兩周內完成，有望於8月上旬開放示範單位及推售，示範單位將設於環球貿易廣場(ICC)，相關詳情稍後公布。
會所命名為「Club Seasons by the Bay」
Wetland Seasons Bay住客會所命名為「Club Seasons by the Bay」，連戶外綠化園林總面積逾30.3萬方呎，當中逾26.5萬方呎為戶外綠化園林面積。會所提供逾31米高的空中會所「The Upper Club」，亦備有多項設施，包括50米長室外游泳池、25米長室內恒溫游泳池、24小時健身室、戶外瑜伽平台、佔地逾1,400方呎的「Oasis House」及不同間隔的宴會廳。
Wetland Seasons Bay第一期由6座9至10層高低密度住宅大樓，以及10座6層高的別墅組成，單位間隔涵蓋開放式至四房，當中70%為兩房或以下，30%為三房或以上，預計於明年6月底入伙，樓花期不足一年。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜天水圍wetland-seasons-bay獲批預售-最快下月開賣-277007